En qué casos puedes perder el dinero del paro si el SEPE te embarga la cuenta

Las prestaciones contributivas por desempleo son gestionadas en España por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con el objeto de cubrir a aquellas personas que, pudiendo y queriendo trabajar, han perdido su empleo de forma temporal o definitiva. Sin embargo, esta ayuda económica que llega mensualmente a la cuenta bancaria de los beneficiarios puede verse afectada si esa persona tiene contraída alguna deuda.

Para poder acceder a este tipo de prestación contributiva, es necesario haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, tal y como explican desde la web oficial del SEPE.

Si la persona desempleada tiene alguna deuda, la cuantía mensual de esta ayuda económica puede verse reducida. Según indican desde el SEPE, la Seguridad Social puede embargar "la prestación contributiva o el subsidio por desempleo en aplicación de una orden judicial o resolución administrativa y en la cuantía que el título ejecutivo disponga".

No obstante, la prestación no podrá ser embargada si esta no supera la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), matiza el SEPE. De este modo, si un desempleado está cobrando una ayuda inferior a los 1.080 euros al mes no se vería afectado por el embargo.

En el caso de que la cuantía del paro sea superior al SMI, el SEPE puede embargar parte de esa ayuda económica aplicando una serie de porcentajes, recuerdan desde Noticias Trabajo: