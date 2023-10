"No hay nadie mejor informado y con mayor capacidad de análisis", así describe el prestigioso diario estadounidense The Washington Post a Martin Wolf (Londres, 1946), editor jefe del Financial Times y una personalidad muy respetada en el mundo de la economía. Considerado uno de los periodistas más influyentes del mundo dentro de este campo, el escritor inglés presenta a sus 77 años su nuevo libro, La crisis del capitalismo democrático (Deusto).

Con motivo de su visita Madrid, Wolf ha dedicado unos minutos a charlar con 20minutos sobre su nueva obra, donde estudia el complejo equilibrio democracia-capitalismo y los problemas a los que se enfrenta el mundo actual, amenazado por los populismos, por otros modelos políticos autoritarios, y con China emergiendo como una potencia imparable.

En su libro analiza la relación entre democracia y capitalismo como "un binomio necesario" para nuestra sociedad. ¿Cómo definiría exactamente las sociedades de hoy en día?Si miramos el mundo en su conjunto, hay varios tipos diferentes de sociedades. Hay países que tienen, más o menos, las instituciones centrales del capitalismo democrático: la democracia liberal, la ley, derechos humanos y sociales... Hay también autocracias, muchas de las cuales han surgido con una toma de poder por parte de un líder electo que luego vacía las instituciones democráticas. Y hay también autocracias institucionalizadas, o dictaduras del modelo comunista, que han sobrevivido a la época moderna. Ahora nos encontramos también con el híbrido fascinante que es el capitalismo comunista, algo que probablemente jamás pensábamos que íbamos a ver.

Precisamente, usted analiza China como una "superpotencia económica en ascenso" en la que se da un "sistema capitalista bajo un estado totalitario". ¿Está Occidente realmente preocupado por este país?No hay duda de que sí. Los países de Occidente están preocupados porque el sistema político de China es diferente. Es un país extranjero y muy poderoso. Están preocupados porque es un verdadero competidor y está siendo una influencia en el mundo. China, por otro lado, también está preocupada por nosotros porque piensa que somos su enemigo, algo que cada vez es más cierto. Le preocupa que estemos tratando de fomentar el desorden dentro de su país y que estemos tratando de limitar su capacidad para desarrollarse, crecer y ejercer su poder legítimo. Hay muchas razones por las que ambas partes están preocupadas. Vamos a competir, no hay duda. Es algo inevitable, pero ambos lados deben cooperar por preservar una economía mundial estable, por preservar la paz, el medio ambiente, etc. Tenemos que evitar tener conflictos directos, conflictos reales, pero no podemos evitar tener competencia.

¿A qué principal problema se enfrentan las sociedades democráticas?En nuestras sociedades gobierna el capitalismo democrático, donde lo que ocurre es que existe una tensión entre este matrimonio de opuestos complementarios, capitalismo y democracia, una tensión que tiene que saber ser controlada. El elemento más importante en esta tensión es el sistema capitalista, el cual tiene que saber generar un grado razonable de prosperidad en toda la sociedad. El sistema político tiene que asegurarse que lo hace y protegerlo. Es lo que se necesita para que todo este sistema se sostenga.



Su obra señala como la proporción de personas que consideran esencial vivir en una democracia se ha ido reduciendo con los años, especialmente entre las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que los jóvenes no confíen en este sistema?En las sociedades occidentales los jóvenes no han vivido las alternativas a la democracia. Los jóvenes no tienen memoria de lo que es la Segunda Guerra Mundial ni de lo que llevó a que se produjera. En España muchos no tienen memoria de lo que fue el franquismo. No tienen memoria de cómo funcionó el bloque comunista. Muchos están comparando un presente imperfecto con un pasado que no han vivido. Por eso estamos repitiendo los errores de nuestros abuelos, no de nuestros padres, sino de nuestros abuelos y bisabuelos. Una de las razones por las que tuvimos una gran crisis en 2008 fue porque la última realmente grande había ocurrido en 1930. Fue hace tanto tiempo que nadie recordaba nada al respecto.



¿Habría más razones?Sí. En muchos países la economía ha sido muy deficiente para los jóvenes, especialmente en los últimos 15 años. Los que han ido a la Universidad esperaban tener una vida después, algo que no han tenido. Es comprensible que estén tan descontentos. La economía ha funcionado mal y los jóvenes se han desilusionado. Espero que no aprendan por experiencia.

Martin Wolf, en Madrid tras el encuentro con '20minutos'. Jorge París Hernández

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán... son ejemplos de lo que usted considera "el fracaso de las democracias actuales" o "dictaduras de propaganda". ¿Nos acostumbraremos a ver más líderes de ese tipo? No deberíamos. Una de las características de este tipo de líderes es que sus políticas son de rabia, ansiedad y nostalgia. No tienen políticas que funcionen y no pueden curar ninguno de los problemas. Son mentirosos y tienden a subvertir las instituciones restrictivas como el Estado de Derecho. Corroen la sociedad, la dividen y no resuelven ninguno de sus problemas prácticos.



Pero siguen estando presentes en varios países.Sí, si nos fijamos en la mayoría de nuestras sociedades, este tipo de liderazgo se sigue produciendo de forma bastante fuerte. Lo hemos tenido en Gran Bretaña, aunque ahora, tras el brexit, se está debilitando. Podría volver a Estados Unidos con Donald Trump. Creo que es el favorito para ser el próximo presidente y es algo increíble, porque lo hará peor que la última vez. En Francia hay también muchas posibilidades de que Marine Le Pen sea la próxima líder y es una líder populista bastante estúpida. Lo hemos visto también en Austria o en Eslovaquia. Acabamos de tener buenas noticias en Polonia, pero hay también un aumento en Alemania, en Suecia... Aunque nos acostumbremos o no, tenemos que reconocer el populismo como un peligro.

El principal lema de su libro es "Nada en exceso". ¿Nuestras sociedades están amenazadas por los excesos políticos?Sí. Y creo que se ha debido a la lucha de pasar de una vieja sociedad jerárquica a una nueva sociedad de mercado, una sociedad más liberal, más libre. La economía ha jugado un papel muy importante en esto: la Revolución Industrial y todos los problemas políticos y sociales derivados de ella, la inestabilidad política, las guerras... Todo es parte de lo mismo. Hemos visto mucha convicción apasionada y mucha convicción reaccionaria, el socialismo extremo, el nacionalsocialismo, el fascismo... La lección de nuestro pasado es que si vamos en esa dirección, terminamos en catástrofe. Con excesos me refiero también al fanatismo ideológico, algo que tenemos que evitar.

China, Rusia invadiendo Ucrania, el conflicto Israel-Palestina... ¿Nos enfrentamos a un nuevo cambio en el orden mundial?El principal cambio en el mundo es el ascenso de China. Rusia es una potencia nostálgica y está tratando de recrear un viejo orden. [Vladimir] Putin está haciendo lo que [Adolf] Hitler trató de hacer en el periodo de entreguerras, recuperar territorios. Es un poder nostálgico. Lo que ocurre en Oriente Próximo es más complicado, es un conflicto sin resolver que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Son cosas diferentes, pero, obviamente, si hay una serie de potencias insatisfechas, especialmente aquellas con gobiernos autoritarios fuertes, significa que vivimos en un ambiente muy arriesgado. Cometeremos errores, como lo hizo Occidente después del 11-S, pero creo que ese cambio en el orden mundial se está dando por el ascenso de China.

Su libro está dedicado a sus nietos, a los que les escribe esperando que sus generaciones puedan hacer un trabajo mejor que el que ha hecho la suya. ¿Se muestra usted pesimista u optimista respecto al futuro?Tiendo a pensar que soy realista. Hemos acabado en un escenario que no esperaba hace 30 años. Las presiones se han vuelto muy grandes y, en esas situaciones, las sociedades se unen o se desmoronan. Si nos fijamos en Estados Unidos parece que vive en una situación previa a una guerra civil, aunque no quiero decir que vaya a haberla. Cuando existen varias tensiones sobre las sociedades, la política democrática civilizada a veces no puede contenerse porque las rivalidades son demasiado grandes. En ese contexto, creo que deberíamos estar preparados para cualquier cosa. No sé qué va a pasar. Debemos movilizarnos para reconocer los peligros y responder a ellos. Hemos heredado un sistema relativamente civilizado y no quiero ser la generación que lo sacrifique.