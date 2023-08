Juan Luis González, autor de 'El loco': "Milei dice que su perro Conan lo asesora desde el más allá"

La victoria de Javier Milei, candidato de la coalición La Libertad Avanza, en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina el pasado domingo causó sorpresa tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Muchos lo subestimaron y se pensaba que sus formas extravagantes, sus ideas radicales y los escándalos en los que ha estado involucrado dinamitarían su carrera política.

Llegó a decir que estaba a favor de la venta de órganos y manifestó que su postura sobre la venta de niños "dependía" de los términos en los que se pensara, "quizás de acá a 200 años se podría debatir", expresó. Estas declaraciones no lograron hundir su carrera. Tampoco el escándalo de venta de candidaturas, ni las acusaciones de plagio o la denuncia por violencia de género contra una periodista.

Estos hechos son bien sabidos por los argentinos. Sin embargo, su lado más personal no era del todo conocido. Juan Luis González, periodista político de la revista Noticias, atiende en conversación telefónica a 20minutos, para hablar sobre esos aspectos ocultos de este mediático economista, los cuales ya han sido publicados en su libro El Loco: La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina.

¿Cómo descubrió el pasado oculto y la parte esotérica de Milei?La gran fuente de mi libro es Javier Milei. Pero no porque él haya querido hablar, sino porque antes de ser político es un economista mediático muy extravagante que daba muchas entrevistas por día. Lo de los perros, lo de que le pasan cosas que la ciencia no puede explicar en su relación con Dios y lo de que Conan lo aventuró al límite de lo imposible lo contó él. Las pistas estaban allí y después se profundizó en el laburo periodístico.

¿Cómo ha impactado la irrupción de Milei en la política argentina?Reescribió la política argentina. Él reescribió el vocabulario de la política argentina. Algunas palabras que no existían como dolarización, casta y libertad se pusieron de moda y palabras que ya existían como Estado, impuestos, intervención del Estado, salud y educación pública ahora son mal vistas. No solo está reescribiendo el presente, sino también el pasado. Ahora el menemismo es una nueva palabra gracias a él. Transformó las dos grandes coaliciones políticas. La irrupción de Milei es muy impactante, sobre todo teniendo en cuenta que lo subestimaron muchísimo.

¿Existen posibilidades de que llegue a la presidencia?Como todo ha sido una locura desde el domingo, todavía no he tenido tiempo de ver los números y de hacer un análisis, pero en principio diría que sí. No veo motivos para que Milei no siga creciendo.