Planes para el fin de semana: arte hecho de luz, teatro iluminador y pintura reluciente

LuzMadrid 2023 ilumina la ciudad

LuzMadrid, el Festival Internacional de la Luz, regresa en su segunda edición a las calles y plazas de Madrid. A lo largo de tres vibrantes noches podremos disfrutar del arte y la luz en lugares muy especiales de nuestra ciudad.

Se estrenarán seis obras ideadas y producidas específicamente por diferentes artistas para espacios singulares de la ciudad: el monumento de Alfonso XII en el parque de El Retiro, la Cuesta de Claudio Moyano, la muralla árabe, el jardín vertical de CaixaForum, el depósito de Matadero Madrid y el Puente de Praga. Podrán verse por primera y única vez durante los tres días de celebración de la gran cita cultural, del 27 al 29 de octubre, de manera gratuita, entre las 20:00 y la 1:00 horas.

LuzMadrid también se desarrolla en el Parque del Retiro este fin de semana Cedida

Detener el Tiempo es la propuesta de Juan Gómez-Cornejo para el monumento de Alfonso XII en el parque de El Retiro. El autor, utiliza la fusión de música y luz en una creación que hace partícipe en todo momento al espectador.

En la Cuesta de Claudio Moyano, descubriremos El jardín de los libros leídos y no leídos, la instalación que propone Ramón de los Heros Manchado. Desde una aproximación figurativa, el artista crea un universo poético de personajes iluminados desde su interior.

Bajo el Puente de Praga, el público encontrará Hipóstila, ensayo de imagen y sonido basado en la reiteración espacial de haces cenitales trazados sobre niebla, inspirado en el monumentalismo de los templos egipcios.

Mayrit. Agua, piedra, fuego y carne consta de un sistema de micrófonos y cámaras de circuito cerrado, que proyectará la imagen de los visitantes sobre la Muralla árabe y, a la vez, la piedra sobre ellos. Un entramado de vibraciones sonoras, olfativas, táctiles y visuales se transmiten por todo el espacio. La instalación contará, entre otras medidas de accesibilidad, con mochilas vibratorias, audioguía explicativa y paseos escénicos dirigidos a personas con discapacidad visual e intelectual.

Espectáculo luminoso sobre la Muralla árabe que formará parte de LuzMadrid 2023 Cedida

En colaboración con Julieta de Haro, Rosa Muñoz traslada su trabajo al jardín vertical de CaixaForum Madrid para recrear un escenario que trae a la memoria hermosas vidrieras florales con reminiscencias góticas.

Octantis es la estrella más cercana al Polo Sur que puede ser vista por el ojo humano. Su luz desciende hasta el antiguo depósito de Matadero con un hermoso espectáculo visual de sonido envolvente que invita a reflexionar sobre la pérdida gradual del cielo estrellado.

Además de estas seis propuestas hay otras tanto o más atractivas en escenarios como el Puente de Toledo, Plaza de España, el Palacio Real o el Ministerio de Agricultura. Todas las instalaciones pueden consultarse en esta dirección.

Cuándo y dónde: del 27 al 29 de Octubre (ENTRADA LIBRE) | Diversos puntos de la capital

'Animario', la mejor animación audiovisual

El mejor cine de animación llega al Festival Animario en Madrid Cedida

El Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, Animario, que llega a su sexta edición, nos acerca al mejor talento del arte de la animación cinematográfica y audiovisual a Cineteca Madrid, en Matadero.

Se celebra del 26 al 29 de octubre y contará con un programa de actividades con motivo del Día de la Animación que se conmemora el sábado 28.

Este año el festival gira en torno a dos propuestas que serán un descubrimiento para una parte importante del público madrileño. Por una parte, Portugal, superpotencia creativa, mostrará el gran momento que vive en el centenario de cine de animación.

El otro foco de esta edición está dedicado a la peculiar técnica de la pantalla de pinchos o pinscreen, inventada en los años treinta por Alexandre Alexeieff y Claire Parker, que permite realizar animaciones a partir de las luces y sombras que dibujan millones de agujas móviles colocadas en una pantalla, movidas y capturadas fotograma a fotograma.

Además, la sección Animario en familia ofrecerá originales cortometrajes de autores de todo el mundo para todas las edades. Podemos consultar la programación completa en este enlace.

Cuándo y dónde: del 26 al 29 de octubre | Cineteca de Matadero

Teatro. 'Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)'

Nuestro plan teatral del fin de semana es esta obra en el Teatro Pavón Cedida

La compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro vuelve a Madrid con el espectáculo Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban), que ya consiguió amplio reconocimiento cuando abrió la temporada del Teatro Español en 2020, pero lo hará con escasas representaciones ya que sólo permanecerá en cartel hasta el domingo 29 de octubre.

Apresúrense para conseguir sus localidades porque la función merece la pena. Es un ejercicio de coordinación casi coreográfico, ajustado a la perfección por la pareja artística compuesta por Jorge Usón y Carmen Berrantes, asistida en el piano por Néstor Ballesteros.

Los actores interpretan a un matrimonio tradicional que regenta una ferretería de manera anodina pero eficaz, hasta que una revelación, una iluminación viene a alterar la sencilla armonía que regía sus existencias y hace saltar los automatismos por los aires. Una función teatral reveladora ilumina la conciencia de Esteban, que desde ese momento se siente poseído por la música. Hasta se le presenta en forma de musa, entre tacos y tornillos, abriendo una perspectiva novedosa en su constreñida vida.

Jorge Usón y Carmen Berrantes en la obra de José Troncoso 'Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)' Javier Naval

Un esperpento musical, como la propia compañía define el espectáculo, donde prima lo gestual, la farsa, sin desdeñar la búsqueda de la palabra justa, de las expresiones que nos aproximan a personajes tan característicos de una sociedad inamovible. Es justo reconocer el trabajo excelente de Mariano Marín, que recibió un Max a la Mejor Composición Musical, con todo merecimiento.

Escrita y dirigida por José Troncoso, la compañía Nueve de Nueve Teatro también fue reconocida a raíz de esta obra con el Max a la Mejor Labor de Producción, además de nominado a Mejor Espectáculo Musical.

Jorge Usón, Néstor Ballesteros y Carmen Berrantes, en el Teatro Pavón Adolfo Ortega

Curiosamente, dos de los artífices de esta Ferretería Esteban han estado implicados en otros brillantes proyectos en este inicio de temporada madrileño. Por un lado, Jorge Usón estrenó La Tuerta, su ópera prima como autor y director, interpretada de maravilla por María Jáimez en el Teatro Fernán Gómez. Por otra parte, José Troncoso tiene un papel como actor en uno de los espectáculos más exitosos de la actualidad -no queda una localidad a la venta- como es La madre de Frankenstein, ahora en el Teatro María Guerrero, basada en la novela de Almudena Grandes. Así pues, no se demoren en pasar por la Ferretería Esteban.

Cuándo y dónde: hasta el 29 de octubre | Teatro Pavón

Arte. Retrospectiva extraordinaria de Luis Fernández

'Rose avec une bougie (Rosa con una vela)' (1971- 1973). Luis Fernández © Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha querido rendir un merecido homenaje al artista Luis Fernández (Oviedo, 1900 – París, 1973), en el cincuenta aniversario de su muerte. En las salas de la calle Alcalá Galiano luce una excepcional y completísima retrospectiva que hace honor a uno de los pintores más singulares del arte español del siglo XX.

La exposición está realizada de forma conjunta con el Museo de Bellas Artes de Asturias -donde podrá verse el próximo año- y está comisariada por su director, Alfonso Palacio, máximo especialista en el pintor. Palacio ha contribuido con un texto de mucha enjundia en el catálogo de la exposición, y además realizó una espléndida descripción de la trayectoria del artista, durante la presentación a la prensa.

Vista de sala de la exposición Luis Fernandez en la Fundación Masaveu Marcos Morilla

Se han reunido para la ocasión alrededor de 150 obras entre pinturas, dibujos y obra gráfica procedentes de diferentes prestadores de España, Francia y Estados Unidos, así como una cantidad importante de documentos atesorados en el mismo Museo de Bellas Artes de Asturias.

Pionero de la abstracción geométrica a finales de los años veinte, Luis Fernández cultivó un arte de síntesis en los primeros treinta, frecuentó el surrealismo y el 'picassismo' entre 1936 y 1944 y se adhirió a un estilo poscubista entre 1944 y 1952 con el que trabajó la naturaleza muerta, el retrato y el paisaje. "Su estancia en París desde el año 1924 permitió que entrara en contacto con lo más granado de la vanguardia internacional", reconoce Alfonso Palacio.

Exposición Luis Fernandez en la Fundación Masaveu Marcos Morilla

Tras estas etapas, la pintura de Fernández llegó a lo que él mismo calificó como su periodo de madurez, momento en el que desarrolló un estilo personal que tiende hacia la búsqueda de la belleza y lo absoluto mediante la ejecución de series de obras en las que repite algunos motivos como una rosa, un cráneo, una vista marina, un vaso de vino con un trozo de pan o un barco semihundido, tratando de profundizar en su esencia y extraer de ellos nuevos acentos. Las últimas obras expuestas suponen el destilado más perfecto del sentido artístico de Luis Fernández y son fundamentales para ubicarle en el lugar que merece dentro del siglo XX español.

Es una absoluta delicia recorrer la colección de obras, impecablemente estructuradas y expuestas al público. No hace mucho, aparecía en nuestros Planes de fin de semana en 20minutos una selección de bodegones expuesta en esta misma entidad, pero era ineludible que de nuevo ocupara este espacio dada la calidad de la propuesta. No se la pierdan.

Cuándo y dónde: hasta el 28 de enero de 2024 (ENTRADA LIBRE) | Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Exposición. Lola Flores en la Biblioteca Nacional

Lola Flores en la Biblioteca Nacional es una de nuestras recomendaciones para este finde estudio blg

Lola Flores es ya un icono artístico, social y sentimental de primer orden de la cultura popular española del siglo XX, de amplio calado en los ámbitos diversos del teatro, la copla, el baile, el cine, el tablao flamenco, la prensa y la televisión. La Biblioteca Nacional de España realiza un recorrido novedoso sobre la trayectoria de esta singular flamenca de Jerez de la Frontera a través de los fondos que alberga.

Distribuido en cinco secciones agrupadas en la planta sótano de la Biblioteca, se despliegan diversas etapas que corren paralelas a la propia historia contemporánea de España, reflejadas en los documentos de la institución (grabaciones sonoras, videograbaciones, partituras, fotografías, revistas, libros…).

Materiales expuestos en la Biblioteca Nacional de España sobre Lola Flores Adolfo Ortega

Los apartados del recorrido están destacados gracias a un atractivo diseño gráfico y expositivo, obra de estudio blg, que enmarca perfectamente los testimonios seleccionados, componiendo una visita fresca y didáctica. De modo que, en un recorrido rápido, podemos obtener una imagen ajustada de las etapas por las que atravesó la vida artística de Lola Flores, en consonancia con el desarrollo social e histórico de nuestro país.

La primera sección abarca desde el nacimiento de La Faraona hasta la guerra, del 23 al 38, una época que va de la mano de figuras como García Lorca, la Argentina, la Argentinita o Pastora Imperio.

Una de las secciones de la exposición dedicada a Lola Flores por la BNE Adolfo Ortega

El segundo momento es la posguerra propiamente dicha, donde surge la transgresora Niña de Fuego, que le cantara Manolo Caracol, y la Zarzamora, la vehemente artista de baile, copla y teatro, del 39 al 49, que aparecía en sus famosas y pasionales Zambras, en contraste con una España en blanco y negro.

Después viene la estrella internacional de cine, del 50 al 74. España quiere empezar a olvidar las grises calamidades de los 40. Son los años de La Faraona, a ritmo de rumba flamenca con su Pescaílla. Luego, el posfranquismo con la Transición y la democracia, del 75 al 94, donde vuelve a reinventarse como Lola de España, frente a la incomprensión y el rechazo de las nuevas coyunturas, pero también como paradójico icono pop. A modo de coda final, se propone una reflexión abierta a las nuevas generaciones sobre su significado, su legado y su impronta como una de las voces más rotundas, también más disparatadas y contradictorias, de la España del siglo XX.

Cuándo y dónde: Hasta el 21 de enero de 2024 (ENTRADA LIBRE) | Biblioteca Nacional de España

Música en directo. Ara Malikian y Great Straits

El plan musical de este fin de semana es un concierto de Ara Malikian en Alcorcón Anton Corbijn

El violinista Ara Malikian actuará este fin de semana en Alcorcón como parte de su última gira, que le llevará a visitar Portugal durante el mes de noviembre, para regresar de nuevo a España en el mes de diciembre.

El concierto es un reencuentro con la niñez, con los seres que todavía guardan en su mirada el resplandor del asombro, a quienes ha querido dedicar estas actuaciones el carismático violinista, dando cauce a los sentimientos que le afloraron al convivir con su hijo.

"Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte", comenta el violinista.

"Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan", anuncia Malikian en relación a lo que podremos encontrar en su actuación.

Cuándo y dónde: 28 de octubre (17 y 20 horas) | Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)

El grupo Great Straits recrea las canciones más conocidas de Dire Straits con una fidelidad absoluta Cedida

Y trasladándonos a la Sala La Riviera, proponemos un ejercicio de nostalgia y mimetismo, en relación a una de las bandas de rock más sobresalientes de los ochenta y noventa: Dire Straits. Oscar Rosende y la banda Great Straits llegan a Madrid, para presentar un show dedicado a recordar las canciones más emblemáticas del grupo. Se escucharán éxitos como Brothers in arms, Going home, Romeo and Juliet, Sultans of swing, Money for nothing, Telegraph road o Tunnel of love.

Este espectáculo-homenaje recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica. Tanto es así que Great Straits cuenta con el reconocimiento de Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler), que reconoció haber confundido el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: "Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra".