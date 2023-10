Sí a la jornada laboral de 37,5 horas, no a la herencia universal: lo que ha conseguido Sumar y lo que no en su pacto con el PSOE

4

Una de las grandes trabas de la ley de vivienda aprobada a principios de este año es que su medida estrella, la regulación de precios del alquiler, únicamente pueden aplicarla las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para hacerlo. El programa de Sumar buscaba que el Estado tuviera instrumentos para incrementar la presión sobre estas administraciones habilitando al Gobierno "a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado" en sus territorios, el primer paso para regular precios. Pero el pacto con el PSOE únicamente recoge un compromiso que, en realidad, se limita a prometer que el Ministerio de Transportes cumplirá la ley: el de definir "con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres". La decisión de limitar o no, no obstante, seguirá en manos de las comunidades.