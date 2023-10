Sánchez dice que la investidura está "cada vez más cerca" tras cerrar la coalición con Sumar

La investidura está "cada vez más cerca". Al menos así lo cree Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que oficializó su pacto con Sumar. En declaraciones a los medios desde Bruselas, el secretario general de los socialistas ha explicado que los partidos van "sin pausa" a "cumplir con el mandato de la ciudadanía". Es decir, a formar Gobierno. No obstante, la investidura aún no tiene fecha y el PSOE todavía necesita amarrar el apoyo de Junts, ERC o PNV.

"Lo relevante, lo importante, es que vamos avanzando y vamos sin pausa hacia lo que creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía", ha lanzado el presidente. Esto último, según su interpretación, pasa por que "no haya un gobierno de [Alberto Núñez] Feijóo y [Santiago] Abascal", que no haya repetición electoral y "que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, estabilidad y progreso".

Así las cosas, Sánchez se ha afanado en explicar el acuerdo con Sumar, que tanto él como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, rubricaron ayer en un acto en el Museo Reina Sofía. Para el presidente, el pacto va a dar "estabilidad" como la coalición dio la pasada legislatura, habiéndose "enfrentado a una pandemia y a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania".

El jefe del Ejecutivo también ha prometido para esta legislatura nuevas "medidas de progreso" -estipuladas en un documento que supera las 230 propuestas- y, también, "convivencia". Esto último, en referencia a Cataluña, aunque sigue sin posicionarse respecto a la hipotética ley de amnistía que negocia con Junts y ERC -pese a que dijo que daría su opinión una vez se hubiera reunido con los grupos parlamentarios, algo que hizo hace semanas-.

"Nada está acordado hasta que todo esté acordado", ha dicho Sánchez, una frase que se le ha escuchado en más de una ocasión desde que fue nominado por el rey Felipe VI como candidato a la investidura. En este sentido, también ha repetido que "el método es el diálogo y el marco, la Constitución". "Creo que he demostrado estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados no provocados por esta administración", ha señalado el presidente en funciones.

Quien también ha asegurado que las conversaciones "siguen avanzando" ha sido la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero. En una entrevista en la Cadena Ser ha insistido en pedir "discreción" porque, como ha dicho el presidente, "no hay un acuerdo hasta que no están acordado todos los puntos". Por eso, ha justificado el silencio del PSOE sobre las negociaciones. "Una parte de la confianza entre los negociadores pasa por evitar que se produzcan filtraciones ventajistas por parte de nadie respecto a lo que se está hablando", ha añadido.