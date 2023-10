Las islandesas van a la segunda huelga de mujeres en 48 años para pedir lo mismo: el fin de la brecha salarial y la violencia de género

Las islandesas han convocado para este martes la segunda huelga de mujeres de la historia del país con el objetivo de paralizar la sociedad y reivindicar tanto el cierre de la brecha salarial como el fin de todas las violencias de género.

Entre las participantes que han confirmado que harán huelga están las trabajadoras de la industria pesquera, docentes, enfermeras y la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, según publica The Guardian. El objetivo que persiguen las convocantes es parar por un día la sociedad para llamar la atención sobre la actual brecha salarial de género en el país y sobre la violencia sexual y de género generalizada en el país.

Las islandesas ya fueron las primeras en organizar una huelga feminista y femenina de un día completo. Corría el año 1975 y en torno al 90% renunciaron a ir a trabajar. Tuvieron que pasar más de 40 años para que una huelga general de mujeres se repitiera en algún otro país. Fue la Huelga Feminista de España en 2018, concretamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuando miles de mujeres españolas renunciaron a trabajar para denunciar que sin ellas la vida se para y reclamar el cierre de la brechas salarial, las discriminaciones y la violencia machista.

Según The Guardian, las organizadoras de esta convocatoria en Islandia, algunas de las cuales también participaron en la de 1975, lo que reivindican es también que se vea que el trabajo de las mujeres sigue sin valorarse igual que el de los hombres 48 años después.

Aunque Islandia encabeza la clasificación global de menor brecha de género del Foro Económico Mundial 2023 desde hace 14 años, en algunas profesiones las mujeres todavía ganan un 21% menos que los hombres, y más del 40% de las mujeres han experimentado desigualdades de género, violencia machista o sexual.

Las organizadoras también denuncian que los trabajos tradicionalmente asociados con las mujeres, como la limpieza y el cuidado de personas, siguen estando infravalorados y mal pagados.

"Se habla de nosotros, se habla de Islandia, como si fuera un paraíso para la igualdad", dijo Freyja Steingrímsdóttir, una de las organizadoras de la huelga al diario británico. "Pero un paraíso de la igualdad no debería tener una brecha salarial del 21% y un 40% de mujeres que sufran violencia sexual o de género a lo largo de su vida. Eso no es lo que luchan las mujeres de todo el mundo".

El lema: ¿Llamas a esto igualdad?

El lema de la convocatoria este año es "Kallarðu þetta jafnrétti?" (¿Llamas a esto igualdad?). Por primera vez, además de las mujeres están convocadas las persona no binarias, porque también sufren la discriminación del patriarcado, alegan las organizadoras.

Durante este martes todas las mujeres y personas no binarias de Islandia están llamadas a no realizar ningún trabajo remunerado o no remunerado, incluidas las tareas domésticas en el hogar "para demostrar la importancia de su contribución a la sociedad".

La primera ministra, Jakobsdóttir, ha explicado que se suma para mostrar su solidaridad con todas las mujeres de su país. Al acto central, en Helsinki, se espera una convocatoria de alrededor de 25.0000 mujeres.

Las convocantes piden transparencia en la publicación de los salarios con el fin de comprobar la brecha real, y que más medidas contra la violencia sexual y de género, centrándose más en los perpetradores.