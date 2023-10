Vuelve el timo de la llamada perdida: cómo puedes evitarlo

¿Alguna vez has recibido una llamada de un solo tono, no has llegado a cogerlo y has devuelto la llamada? Podría tratarse del timo de la llamada perdida, una estafa sobre la que la Guardia Civil no para de alertar cada cierto tiempo, ya que aseguran que es una de las mas recurrentes.

El objetivo de los timadores es que, el usuario que recibe la llamada, la devuelva y, así, al conectar con una centralita privada, le cobren una tarificación especial tan alta como tiempo se mantenga al teléfono.

¿Cómo saber que se trata de esta estafa?

Según indica la Guardia Civil, en su red social X, antes Twitter, lo usual es que las llamadas relacionadas con este timo estén realizadas con prefijos extranjeros o poco conocidos. Estos son algunos de ellos:



+​355: Albania.

+225: Costa de Marfil.

+233: Ghana.

+234: Nigeria. Prefijos frecuentes utilizados por los estafadores

Aún así, las autoridades también recomiendan buscar en internet el número de teléfono desde el que han intentado contactar y automáticamente aparecerán distintas páginas webs de verificación de teléfonos, en los que el usuario podrá comprobar si le están llamando desde un número verdadero o si se trata de una estafa.