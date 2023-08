Así funciona el timo de la "llamada perdida" del que avisa la Guardia Civil

Si alguna vez has recibido una llamada de un solo tono, no te ha dado tiempo a cogerlo y han colgado... ¡Cuidado!, podría ser el timo sobre el que la Guardia Civil no para de alertar cada cierto tiempo. El objetivo de esa "llamada perdida" es que la persona que recibe la llamada, coja el teléfono y la devuelva.

Si picas y llamas, ¡has caído en la trampa! Sin que te des cuenta te están cobrando una tarificación especial. Los ciberdelincuentes se llevan un trozo del pastel y tú una gran sorpresa cuando llegue la factura telefónica. Y ojo porque no es el típico timo raro que sucede pocas veces. De hecho, el timo de la llamada perdida es uno de los más recurrentes, según las autoridades.

Precisamente por ser un timo tan recurrente, la Guardia Civil ha lanzado en más de una ocasión advertencias a los ciudadanos a través de diversos canales para prevenir sobre este tipo de fraudes.

Cómo saber si el número de teléfono de una llamada perdida es una estafa



Según indica la Guardia Civil, lo más normal es que las llamadas perdidas relacionadas con este timo tan común estén hechas con prefijos poco conocidos. Estos son algunos de ellos: