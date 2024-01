Harina de insecto como alimentación de nuestras mascotas: "Viene muy bien para perros alérgicos a ciertas proteínas animales"

En un mundo donde la sostenibilidad y la salud de nuestros compañeros de cuatro patas ocupan un lugar importante, la industria de la alimentación para perros está experimentando una notable transformación en el que la proteína de insecto ha emergido como una alternativa revolucionaria y prometedora.

Ya en el 2019 la British Veterinary Association (BVA) daba la bienvenida a una de las primeras investigaciones sobre los beneficios de este alimentos para nuestros perros y gatos, considerando este tipo de dieta "una oportunidad emocionante" para cubrir las necesidades nutricionales de nuestros peludos y, al mismo tiempo, reducir nuestro impacto en el medioambiente.

Los insectos, estos pequeños seres que durante mucho tiempo han estado relegados al margen de nuestras dietas podrían convertirse en la piedra angular de una nueva era en la nutrición canina. No solo representan una fuente de proteína altamente eficiente y completa, sino que ofrecen algunos beneficios ambientales, contribuyendo a la reducción de la huella ecológica.

De hecho, alrededor del mundo ya existen piensos que se componen de proteína de insecto, como el Fish Gourmet de NFNatcane, que está elaborado con este tipo de proteína, además de algunas variedades de pescado blanco.

En España podemos encontrar encontrar piensos que contienen proteína de insecto de la mano de marcas como Greenwods, Concept for Life o Green Petfood, entre otras, aunque es más habitual encontrar snacks basados en este tipo de alimentación, como es el caso de los Cucaditos, una compañía española que distribuye snacks para perros basados en proteína de insectos.

"El ingrediente principal es harina de Hermetia Illucens (mosca soldado negra), pero también se compone de otros ingredientes naturales como la leche de coco, el orégano o el aceite de oliva", expresa Pilar Casalé, cofundadora de Cucaditos. "Es una receta simple que hacemos de forma artesanal".

Qué es un pienso basado en proteína de insecto

Aunque puede parecer obvio, un pienso a base de proteína de insecto es aquel que incluye este tipo de proteína como fuente en vez de utilizar otras más convencionales (como carne o pescado), lo que no quiere decir que solo esté compuesto de este tipo de proteína, de hecho, normalmente viene dada de forma complementaria.

Para elaborar estos productos normalmente se utilizan insectos en estadios larvarios, como la ya mencionada Hermetia illuscens que, al someterse a un tratamiento térmico y triturarse producen una harina muy rica en proteína, según el análisis composicional, microbiológico y digestibilidad de la proteína de la harina de larvas de Hermetia illuscens publicado por la revista Medellín, de la Facultad Nacional de Agronomía (Colombia).

Al utilizar harina de insecto como único ingrediente de origen animal, toda la proteína animal la estamos aportando de un único animal

De hecho, los estudios más recientes sobre el uso de este tipo de proteína indican que tiene numerosos beneficios en nuestros animales de compañía, especialmente en los perros, no solo a nivel nutricional, si no también como una buena fuente de grasa, sales minerales y como una alternativa ideal para perros alérgicos.

De toda esta información se empaparon las fundadoras de Cucaditos (Pilar y Laura) que, por el momento solo oferta snacks para perros, ya que confían en que este tipo de dieta puede convertirse en toda una revolución alimenticia en cuanto a comida para animales de compañía se refiere.

"En nuestro caso, al utilizar harina de insecto como único ingrediente de origen animal, toda la proteína animal la estamos aportando con este ingrediente que, además, viene muy bien para perros alérgicos a ciertas proteínas animales", explica Casalé. "El contenido de la proteína de insecto es bastante alto, ya que tiene calcio, fósforo, ácidos grasos esenciales... Es otra fuente de proteína más a la que no le añadimos ningún cereal, ni gluten".

Las cofundadores confían en que puede convertirse en una forma de optimizar mucho más la producción de alimentos para mascotas, afectando de manera positiva al medioambiente. "La cría y producción con insectos tiene menos impactos que otras granjas de animales como de vacas o cerdos, porque necesitas menos espacios, por ejemplo", comenta Casalé.

"Los insectos se pueden criar en granjas verticales de manera que, la cantidad de proteína que puedes obtener por metro cuadrado es mucho mayor", añade. "Además, generan menos gases efecto invernadero y consumen menos recursos, como el agua, y siendo capaces de alimentarse de desperdicios orgánicos, subproductos de la industria agroalimentaria".

Pero, ¿se pueden alimentar nuestros perros exclusivamente de proteína de insecto? Casalé asegura que aunque en España no son populares, sí existen piensos que contienen harina de insecto, pero mezclados con otro tipo de proteínas. "En Europa sí que hay granjas grandes de insectos pero nosotras no tenemos los medios y la capacidad productiva para hacer piensos", reconoce.

"Además, el pienso es una alimentación muy completa y, como no somos veterinarias, necesitaríamos también a un experto que formulara la receta para que fuera un alimento adecuado al que seguramente tuviéramos que añadirle algo más", agrega la cofundadora. "A día de hoy todavía es una producción costosa".

Pilar y Laura con Cucaditos, unos snacks para perros basados en harina de insecto. CEDIDA

No obstante, cuando Pilar y Laura crearon Cucaditos, lo hicieron movidas por planes más ambiciosos: "Queríamos montar una granja con fábrica y hacer la harina. De hecho, contactamos con industrias grandes del sector de alimentación para animales de compañía para saber si estaban interesados en este tipo de productos".

"La respuesta fue afirmativa, pero al final, por una cuestión económica y de recursos, optamos por comprar la harina y añadirla a nuestro producto, los cuales empezamos a vender el pasado mes de junio", añade la cofundadora.

No obstante, ambas emprendedoras no descartan aún la idea de que en un futuro puedan cumplir ese sueño de contar con toda la cadena de producción. "Nos mueve la idea de optimizar los desperdicios de la industria agroalimentaria que, aunque no sé si mejoraría la situación actual, seguro que ayudaría a que no empeorase más", concluye.