"Ni siquiera hay agua potable para los biberones de mi sobrino": españoles intentan sacar a sus familias del infierno de Gaza

"No tienen alimentos, no tienen recursos, no tienen nada. Cada día para mi familia es más difícil", explica a 20minutos Ahmed Hamdan, un joven español de 25 años -de padres palestinos y residente en Valencia-, que tiene a gran parte de su familia atrapada en el infierno de Gaza. En la misma línea, Ángel Tawfik, de 23 años y residente en Mérida, también explica con una clara pesadumbre y tono triste cómo su padre trata de salir del territorio dominado por el grupo terrorista Hamás. A pesar de que la situación es complicada, ninguno pierde la esperanza de que pronto sus allegados puedan escapar de la Franja.

"Allí están mis padres, que se sacaron el doctorado en Valencia y luego volvieron; un hermano, tres hermanas, sus maridos y tres sobrinos pequeños de un año, dos años y tres meses", relata Ahmed. Todos ellos, asegura, se encuentran en una "situación cada vez más difícil".

Tras más de once días de guerra entre Israel y Hamás, el joven asevera que la situación para alimentarse en la Franja es "muy mala" y que "ya ni siquiera hay agua potable para poder hacer los biberones" de su sobrino. Sobrevivir en territorio gazatí también es una tarea complicada y peligrosa, pues la casa de su familia "fue bombardeada hace unos días". Como consecuencia, han tenido que trasladarse hasta en tres ocasiones.

Actualmente sus allegados se encuentran "cerca de Rafah, en casa de un amigo", aunque la travesía hacia esa zona colindante con Egipto fue costosa, comenta, pues conseguir un coche es complicado, y además, implica gran riesgo de ser bombardeado. Por ello, su familia está sufriendo "un gran estrés", con pensamientos constantes de que ellos "pueden ser los siguientes".

"La electricidad también está cortada desde hace bastante", por lo que no tienen batería en el teléfono para poder comunicarse. Se sirven de la caridad de los vecinos, que prestan sus placas solares y las habilitan para que todos puedan cargar sus dispositivos. Dada la situación, Ahmed afirma que se comunica con su familia "cuando se puede", pues aunque lo intentan casi todos los días, a veces resulta complicado, ya que los bombardeos pueden "hacer que se pierda la señal".

Camuflado en una ambulancia

En la misma tesitura se encuentra el padre de Ángel, un gazatí de 58 años, residente en Mérida, que el 3 de octubre partió hacia la Franja. Después de meditarlo mucho y viendo que aparentemente reinaba la calma entre ambos 'bandos', llegó a Gaza el día 5 de octubre con la ilusión de reencontrarse con su hermana, a quien no veía desde hacía 17 años.

Apenas cuatro días después se vio inmerso en un nuevo enfrentamiento entre Israel y Hamás. En un primer momento pensó que no sería de gran importancia, tal y como le contó a Ángel, uno de sus cuatro hijos -de nacionalidad española-, ya que los 'roces' entre Israel y Palestina eran habituales. Sin embargo, casi dos semanas después la situación ha cambiado.

La travesía de este comercial -de quien no se ha revelado su verdadero nombre para preservar su identidad- desde que comenzara la guerra el 7 de octubre, al igual que para la familia de Ahmed, también ha sido dura, explica su hijo. En un primer momento, él se encontraba al norte de Gaza en casa de su hermana. Una vez Israel pidió el desalojo (13 de octubre) del territorio palestino, dejó a su familia atrás: escondido en una ambulancia consiguió llegar a Rafah con la esperanza de que los rumores se consumaran y que la frontera con Egipto se abriera para poder regresar a España.

Ya en el sur vio como su ilusión de abandonar Gaza se esfumó a la vez que veía como "un misil caía cerca de él", en la frontera. Por ello, solo pudo refugiarse en casa de unos familiares, comenta su progenitor, que ha podido hablar con él durante los últimos días, y asegura que la situación para su padre es complicada. "Nos dijo que ayer solo comió pepinos", y por lo que ha podido saber su familia desde España, se están hidratando "a base de agua de mar desde hace tres días".

Ángel asegura que su padre "suele ser muy protector y optimista", por lo que durante los primeros días siempre había afirmado "que estaba bien". Sin embargo, su hijo confirma que con el avance del conflicto la voz ha delatado a su progenitor y ahora sí "se nota que está derrumbado", pues no ve esperanza de poder salir de la Franja.

"Le intentamos hacer alguna broma y le pasamos el teléfono a sus nietos para darle algo de ánimo", explica. Sin embargo, al igual que para Ahmed, tanto para Ángel como para sus hermanos la situación tampoco está siendo nada fácil. "Ha habido días optimistas", asegura, aunque también ha vivido momentos "realmente duros": "El día en el que Israel avisó para abandonar el norte de Gaza porque iban a entrar... sabiendo que mi padre estaba allí fue muy muy complicado", y detalla que "estar desinformado es una angustia".

Escasa ayuda del Gobierno español

Por si la tesitura no fuese suficientemente complicada "desde el ministerio de Exteriores -español- se habla mucho de preocupación, pero no actúan", comenta por su parte Ahmed. Sin embargo, sí que han recibido algo de ayuda del consulado, pues llaman "casi a diario" para preguntar "qué tal van" y saber si tienen agua o comida.

En la misma línea, Ángel comenta que ellos (tanto su padre en Gaza como su familia en España) también están en contacto constante con el consulado. Sin embargo, confirma que no tienen "ninguna información" sobre posibles evacuaciones. Además, "después de lo que pasó el sábado" (finalmente no se abrió la frontera con Egipto), desde el consulado "tampoco quieren pillarse las manos hasta que no haya nada oficial", aunque no pierde la esperanza, explica.

Ante esta falta de ayuda por parte de España, Ahmed, por su parte, está tratando de "ejercer presión y sacar a los españoles de la Franja". Para ello, en la red social X (antes conocida como Twitter) ha creado el hashtag #EspañolesBajoFuego con el objetivo de que la situación de las familias españolas en territorio palestino sea conocida por el máximo número de personas posible.