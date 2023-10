Manu Sánchez muestra la primera foto con su pareja tras terminar su tratamiento contra el cáncer: "¡Gracias por no soltarme!"

La pasada primavera, el conocido humorista Manu Sánchez anunció a través de sus redes sociales una triste noticia: había sido diagnosticado con cáncer. El 19 de abril se enteró de la noticia y fue a finales de mayo, unos días después del nacimiento de su hija Leonor, cuando lo hizo público en su perfil de Instagram.

El cómico anunció que ya había sido intervenido quirúrgicamente y que comenzaría la quimioterapia. Compartió un largo texto en la página web de su productora, 16 escalones, abriéndose con todos sus seguidores sin perder el optimismo: "¿Qué si tengo miedo? Mucho. Pero sobre todo soy consciente de que tengo un montón de cosas más, mucho más poderosas que el miedo".

Desde entonces se ha pronunciado varias veces en sus redes, incluso para anunciar que había terminado su tratamiento. Pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha mostrado por primera vez desde que anunció su enfermedad. En las imágenes aparece junto a su prometida y madre de sus dos hijos, Lorena Sánchez.

El humorista acompaña las fotos con un texto dedicado a su pareja: "La que nunca falla. Te quiero, te necesito y vaya si te amo. ¡Gracias por no soltarme! Felices ahora que la meta está cerca. Por eso y mucho más… Ahora más que nunca… ella."

En su comunicado del 30 de mayo mencionó lo importante que es para él el apoyo de su familia y cómo vivió el nacimiento de su hija, unos días después de conocer la triste noticia: "Tenía claro que a Leonor yo no podía robarle su alegría. Ella ha nacido feliz, trayendo felicidad, llegando a una familia feliz, con familias y amigos felices, colores, globos, celebración y alegría".

Desde el primer día, Manu Sánchez se ha mostrado lo más optimista posible de cara al público y en su escrito dejó claro que no va a dejar de luchar: "Créanme, voy a pelear fuerte para morirme cuando toque no antes de salir en Centenarios (programa de Canal Sur)".

"Solo me da miedo que me estén intentado robar la vida que tengo, porque ahora veo clarito que es una vida perfecta", añadió el sevillano, feliz al pensar en las personas que siempre lo han acompañado y en aquellos que le tienden la mano en este momento de su vida: "No me soltéis. Os necesito. Os quiero. ¡Gracias por estar en estas también conmigo!".