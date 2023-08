Manu Sánchez está más feliz que nunca, pues ha podido anunciar con gran alegría que ha terminado las sesiones de quimioterapia por su cáncer testicular.

Fue en mayo cuando el humorista sevillano de 37 años anunció que padecía un cáncer testicular por el que estaba recibiendo un tratamiento intensivo y se tuvo que someter a una operación.

"En todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es", declaró en La tarde, aquí y ahora, programa de Juan y Medio en Canal Sur. "Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación".

Tras darse la noticia, múltiples rostros conocidos le mostraron su apoyo públicamente, como Dani Rovira, Jordi Évole o Lorena Sánchez, su novia. Y es probable que muchos de ellos estén más contentos al saber las buenas nuevas que tiene el cómico.

"¡Fin de la quimio, hoy es un gran día!", escribió en redes. "El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis".

La publicación iba a acompañada de un vídeo en el que aparece tocando una campana, un elemento presente en las alas de oncología de algunos hospitales para hacerla sonar ante una buena noticia. "Creo que no os imagináis lo que significa esto", comenta con emoción en su voz. "Campana y no se acabó… La gran noticia cada vez está más cerca", añade Manu Sánchez, en referencia al momento en el que le comuniquen que ya no tiene cáncer.