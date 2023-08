Manu Sánchez pide matrimonio a su pareja tras acabar su tratamiento contra el cáncer: "Amo la idea de que sea para siempre"

A principios de agosto, Manu Sánchez pudo anunciar con gran alegría que había terminado las sesiones de quimioterapia por su cáncer testicular. Fue en mayo cuando el humorista sevillano de 37 años anunció que padecía un cáncer testicular por el que estaba recibiendo un tratamiento intensivo y tuvo que someterse a una operación.

"¡Fin de la quimio, hoy es un gran día!", escribió en redes. "El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis".

La publicación iba a acompañada de un vídeo en el que aparece tocando una campana, un elemento presente en las alas de oncología de algunos hospitales para hacerla sonar ante una buena noticia. "Creo que no os imagináis lo que significa esto", comenta con emoción en su voz. "Campana y no se acabó… La gran noticia cada vez está más cerca", añade Manu Sánchez, en referencia al momento en el que le comuniquen que ya no tiene cáncer.

Ahora, casi un mes después, su pareja, Lorena, anuncia que el cómico le ha pedido matrimonio. Un gesto que lleva tras más de seis años de relación y dos hijos en común. "Sí. Amo las noches y los días contigo, amo lo que hemos creado juntos, amo imaginar una vida junto a ti. Te amo a ti y amo la idea de que sea para siempre", ha escrito emocionada Lorena junto a una foto del anillo de compromiso en su dedo.