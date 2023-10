Esta es la edad límite para solicitar una hipoteca a los bancos

Solicitar una hipoteca es una fórmula a la que recurren muchas personas que buscan adquirir un inmueble. Sin embargo, las entidades bancarias que las conceden suelen mirar de cerca las circunstancias y las características de los solicitantes para conceder estos préstamos con la mayor seguridad y garantía de que las cantidades concedidas serán devueltas.

Junto a la estabilidad económica y laboral, uno de los requisitos que suelen aplicar los bancos es el de la edad. Y es que las entidades bancarias suelen rechazar solicitudes de hipoteca a partir de una determinada edad.

Los bancos no suelen conceder hipotecas a cierta edad

Desde el portal financiero HelpMyCash explican que los bancos, como norma general, no suelen conceder préstamos hipotecarios a personas mayores de 70, 75 u 80 años en el momento de finalizar el préstamo. Es decir, a una persona de 40 años no se le concederá un préstamo a 35 años, pues terminará de pagarlo a los 75 años. Si el solicitante tiene 60 años, no podrá pedir un préstamo con un plazo superior a 15 años.

No hay una edad límite fijada por los bancos, pero esta norma suele ser la regla general que siguen las entidades bancarias a la hora de conceder hipotecas. Por otra parte, y como norma general, los bancos no conceden hipotecas a personas menores de 25 años, a las que presuponen poca solvencia para afrontar un préstamo.