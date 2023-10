Abascal pide al PP que las comunidades no colaboren con el Gobierno ante el "golpe" de Sánchez con "separatistas y terroristas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este lunes con los vicepresidentes y consejeros autonómicos de su formación, a los que ha pedido hacer entender al PP la "amenaza" que, a su juicio, enfrenta España. El líder de la tercera fuerza política ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a evitar colaborar desde las comunidades autónomas con el "golpe" al que acusa de querer perpetrar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a "separatistas y terroristas".

"Tenemos el deber de ejercer la vigilancia desde las instituciones, de decirles a nuestros socios si creen de verdad la amenaza que estamos enfrentando, si van a seguir tendiendo la mano a quienes se han sumado al golpe con separatistas y terroristas o si realmente están dispuestos a construir una alternativa", ha expresado Abascal desde la sede nacional de Vox. "Esa es la labor más importante que tenéis que realizar en vuestro servicio a los españoles", ha recalcado, dirigiéndose directamente a los vicepresidentes y consejeros autonómicos del partido, con los que ha mantenido una jornada de trabajo.

El líder de Vox ha instado a sus compañeros de partido a "proteger la seguridad, la identidad, la vigencia de las instituciones y la unidad de la nación". Esa defensa de la integridad de España pasa por "terminar en las regiones con todas las legislaciones que ataquen a la libertad", algo que, según ha dicho, "es urgente" reclamar al PP, formación con la que, tras las elecciones del pasado 28 de mayo, gobiernan en coalición en cinco comunidades autónomas y con la que firmaron también un acuerdo programático adicional en Baleares. En concreto, el líder de Vox ha apremiado a acabar con el "adoctrinamiento ideológico" en los colegios y con la normativa sobre memoria histórica.

Abascal ha subrayado que el suyo es un "partido sensato" que no "chantajea" a su socio de gobierno, pero sí defiende sus ideas. "No es lo mismo donde está Vox que donde no está. La diferencia entre que Vox esté y que no esté es importante, sobre todo para los ciudadanos", ha añadido, afeando a los Gobierno populares de Andalucía y la Comunidad de Madrid su negativa a adoptar medidas como la "drástica" retirada de subvenciones a patronal y sindicatos que los de Abascal se enorgullecen de haber impulsado en las regiones donde gobiernan con el PP, donde, según dicen, se están aplicando con "éxito" los postulados de la tercera fuerza política.

Además de poner en valor medidas como rebajas fiscales o la defensa del castellano en Baleares y la Comunidad Valenciana, el presidente de Vox ha denunciado que la lealtad institucional ha desaparecido por los pactos de Sánchez con "separatistas y terroristas". "No puede haber comunidades autónomas colaborando con el Gobierno nacional porque se ha entregado directamente a los enemigos de España", ha lamentado. Abascal ha acusado al presidente del Ejecutivo de "banalizar" el terrorismo por fotografiarse con Bildu. "El Gobierno tiene la admiración por el terrorismo de Hamás metida en el Consejo de Ministros", ha agregado en referencia a la postura de Sumar sobre los ataques a Israel.

El líder de Vox ha cargado igualmente contra la posibilidad de que Sánchez pacte una amnistía con las fuerzas independentistas y ha llamado a la ciudadanía no solo a participar en la manifestación convocada por la Fundación DENAES el próximo domingo 29 de octubre en Madrid, sino también a la "movilización permanente". "La seguridad de los españoles, la libertad de los españoles, la igualdad de los españoles y la prosperidad de los españoles está en riesgo ante la voladura del estado de Derecho", ha avisado.

Abascal ha agradecido a los vicepresidentes y consejeros autonómicos de Vox su "labor callada" y "difícil". "Estamos aquí contra todo pronóstico, contra todos los poderosos, contra todos los subvencionados, contra los que crearon la atmósfera de que Vox no era posible hace cuatro años y que hoy crean la atmósfera de que Vox cae en picado", ha reivindicado. "Vamos a ser capaces de estar a la altura. Para mí es un honor contar con todos vosotros", ha concluido.