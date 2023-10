Junts dice que siguen "lejos" del acuerdo con el PSOE mientras Sánchez amarra el apoyo de Bildu a su investidura

Una de cal y otra de arena para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha logrado amarrar el apoyo de EH Bildu a su investidura -es la primera formación que lo explicita-, pero Junts ha asegurado seguir "lejos" de alcanzar el "acuerdo histórico" que reclaman para investir de nuevo al jefe del Ejecutivo. El secretario general del PSOE se ha reunido este viernes por primera vez con ambas formaciones, lo que ha dado lugar a unas fotografías que hasta ahora Sánchez había dejado a sus segundas espadas. De momento, sigue sin haber fecha oficial para la sesión de investidura y los socialistas -que han declinado salir a atender a los medios de comunicación- dicen que ahora es el momento de "intensificar" las reuniones con "discreción".

Sánchez se ha visto a primera hora de la mañana con Bildu. Es la primera vez que un presidente del Gobierno se reúne con esta formación, pues hace cuatro años fue Adriana Lastra, otrora portavoz del partido y ahora diputada rasa, la que se reunió con ellos. La formación abertzale, que fue sostén del Gobierno de coalición la pasada legislatura, ha mostrado su "plena disposición" a "volver a colaborar" con el desarrollo de la legislatura "en sus aspectos más positivos, aunque con ambición para resolver las cuestiones pendientes".

De esta manera, Bildu sí parece abierto a cumplir con el deseo de Sánchez de firmar no solo un acuerdo de investidura, sino de legislatura. "Una legislatura de continuidad", dicen los 'abertzales', que basan este apoyo en las elecciones del pasado 23 de julio, en las que "la inmensa mayoría del pueblo vasco envió un mandato claro para no permitir que el bloque reaccionario formado por PP y Vox conformara gobierno en España". Además, Bildu pone como objetivo para esta legislatura "profundizar en la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores", pero también abrir "un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado".

La facilidad del acuerdo con Bildu contrasta, no obstante, con las dificultades que sigue mostrando la formación de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat huido ahora de la Justicia en Bélgica. Al menos públicamente. Tras casi una hora y media de reunión con el presidente del Gobierno y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha declarado que siguen "lejos" del "acuerdo histórico" que piden. Eso sí, esta reunión es en la que más tiempo ha estado presente Sánchez, pues la media con el resto de grupos difícilmente ha superado la hora de duración.

"Continuamos lejos de ese compromiso histórico", ha lanzado la portavoz de Junts a los periodistas en el patio del Congreso de los Diputados. No le han faltado pullas a ERC, con quienes los de Puigdemont viven una lucha encarnizada que los socialistas tratan de reconducir porque puede terminar afectando a la investidura del presidente en funciones. En este sentido, Nogueras ha asegurado que "es un momento absolutamente trascendente" y que no quieren hacer "lo que se ha hecho en los últimos cuatro años", en referencia a la relación de los republicanos con los socialistas, que llevan cuatro años estableciéndose. La portavoz no ha querido hablar sobre la amnistía, la principal petición de los independentistas a Sánchez.

El siguiente paso, "intensificar las reuniones"

A diferencia de lo ocurrido durante toda esta semana, el PSOE ha decidido no comparecer públicamente tras las reuniones con Bildu y ERC, con las que Sánchez ha cerrado su ronda de contactos de cara a su investidura, que continúa sin tener fecha oficial. Mediante un comunicado, los socialistas han informado de que su comisión negociadora -encabezada por María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pilar Alegría, ministros de Hacienda, Presidencia y Educación- se reunirá el lunes para "poner en común" lo negociado hasta ahora. Se sumarán al encuentro los portavoces del Congreso y el Senado, Patxi López y Eva Granados, hasta ahora fuera de juego.

El PSOE explica que ahora seguirán negociando con los grupos "en el marco de la discreción" para que "los españoles tengan un gobierno cuanto antes". "La hoja de ruta para lograr la investidura de Pedro Sánchez es la apuesta por la convivencia, el diálogo y la pluralidad. Por ello, esta fase de las negociaciones es tan importante, tanto en el contenido como en la discreción, y teniendo como soporte el marco constitucional", finaliza el comunicado.