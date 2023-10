Estas son las pensiones que podrían bajar un 15% en 2024

En marzo de 2022, el Real Decreto-ley 6/2022 estableció un incremento del 15% en las pensiones de invalidez y jubilación no contributivas del sistema de la Seguridad Social. Este incremento, que inicialmente se estableció hasta el 31 de diciembre de 2022, se prorrogó un año más en los Presupuestos Generales (PGE) de 2023 hasta finales de este año.

Ahora, la incertidumbre del panorama político arroja varios interrogantes sobre la continuidad de este incremento, debido a la posibilidad de que los PGE del próximo año no se aprueben ¿Qué pasaría entonces con el incremento del 15% en las pensiones de invalidez y jubilación no contributivas?

El incremento del 15% está asegurado hasta final de año

Según lo dispuesto por la Ley actualmente, estas prestaciones dejarían de tener vigencia en el año 2024, lo que supondría una rebaja del 15% sobre las cuantías actuales aprobadas en el decreto de 2022, en respuesta "a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania" y a las "situaciones de vulnerabilidad social".

Es decir, si no se renuevan en un nuevo texto legal, el incremento desaparecerá en 2024. Sin embargo, el panorama político actual invita a pensar que los PGE de 2023 se renovarán de cara al año 2024 al no poder aprobarse unos nuevos, lo que supondría la renovación del incremento en las pensiones de modalidad, no contributiva el próximo año.

Cuánto son las pensiones no contributivas en 2023

Las cuantías de invalidez y jubilación no contributivas en este año 2023 ascienden a una cuantía máxima de 6.784 euros anuales (unos 484,61 euros mensuales) y mínima de 1.696,14 euros anuales (unos 121,15 euros mensuales).

En el caso de las pensiones de invalidez cuyo solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 75% y acredite asistencia para los actos esenciales de la vida, se percibirá un incremento del 50% sobre la cuantía máxima, lo que ampliaría el límite máximo para ese caso hasta los 10.176,81 euros (unos 726,92 euros mensuales).