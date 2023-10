Así son los tardígrados, los superanimales que han llegado a la Luna

A veces la vida se abre camino en mitad del caos. Algo así es lo que ha sucedido con los osos de agua, también conocidos como lechones de musgo o tardígrados, unos invertebrados de ocho patas y menos de un milímetro que podrían ser los primeros habitantes de la Luna procedentes de la Tierra.

Estas criaturas microscópicas extremófilas, capaces de sobrevivir en condiciones extremas, viajaban en una sonda espacial israelí (Beresheet II) que se accidentó en la Luna el 11 de abril de 2019.

En su interior, el Bersheet llevaba una cápsula con archivos digitales que incluían una Torá, dibujos hechos por estudiantes israelís, una copia del himno nacional, una bandera de Israel, libros , fotos, canciones y los tardígrafos deshidratados, puestos en animación suspendida reversible e introducidos en un ámbar artificial -lo que significa que sus funciones vitales se paralizan y el metabolismo se reduce hasta lo indetectable, una forma de estar 'cuasi-vivo' que se conoce como criptobiosis-, y quede darse las circunstancias propicias, podrían rehidratarse y activarse de nuevo.

La criatura más resistente del planeta

Una de las grandes peculiaridades de estos seres vivos es su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas: a temperaturas de entre 150 ºC y -270ºC, y sin comer ni beber durante hasta 30 años, deshidratandose por completo y reviviendo cuando las condiciones fueran favorables.

Destaca también el hecho de que puedan vivir en profundidades abismales -se han encontrado en respiraderos volcánicos del fondo del océano y en climas gélidos del Antártidapo- así como en el vacío del espacio y a dosis letales de radiación. "Las posibilidades de supervivencia para los tardígrados... son extremadamente altas", según el inversor estadounidense Nova Spivack.

No obstante, existen más de 1.300 especies de tardígrados, y se cree que aun quedan muchísimas por descubrir, por lo que sus capacidades son muy diferentes.

¿Están vivos los tardígrados en La Luna?

Las posibilidades de que los tardígrados estén vivos en la Luna son muy pocas. La primera razón es que la nave en la que viajaban chocó contra la superficie del satélite a 500 kilómetros por hora, por lo que el impacto pudo hacer que salieran fulminados, aunque Nova Spivack cree que podrían haber sobrevivido.

Aunque así fuera, la criptobiosis no es eterna, y ante la falta de condiciones propicias, las reservas de estas criaturas se agotarían y el organismo comenzaría a desestructurarse. Por lo que, si han sobrevivido o no es todo un enigma que no resolverá Beresheet II, al haber decidido Israel alunizar en un lugar diferente al elegido en 2019.