Sanz da un nuevo impulso al arte sacro sevillano con el anuncio de una exposición "histórica" en el Parlamento Europeo

El alcalde, José Luis Sanz, continúa dando pasos para mostrar su apoyo al arte sacro y dar un fuerte impulso a este sector dándolo a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras. Tras anunciar la semana pasada que el Castillo de San Jorge en Triana se va a convertir en un museo en el que los artistas de este gremio podrán exponer su obra, este miércoles ha anunciado que el Parlamento Europeo acogerá en los próximos meses una exposición sobre el arte sacro sevillano.

El objetivo es que "la Unión Europea se conciencie que el arte sacro no es solo cultura, no es solo turismo, sino que es también fundamental para la ciudad de Sevilla", ha destacado el alcalde, al tiempo que ha incidido en el "gran desconocimiento del arte sacro fuera de nuestro país aquí en la capital de Europa".

Sería "histórico" poder concienciar a la Unión Europea de lo que supone este sector en Sevilla, que "no solo es historia, no solo es tradición, no solo es turismo", sino que es "una industria muy importante y fundamental" para la ciudad y "única en el mundo", ha abundado Sanz, durante su visita esta mañana al Parlamento Europeo en la que se ha reunido con su presidenta, Roberta Metsola.

La noticia, ya ha sido comunicada al presidente de la Asociación del Gremio de Arte Sacro de Sevilla, entidad que reúne a los artistas de estos oficios, Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', que según fuentes municipales está "encantado de la posibilidad de que en la capital europea se pudiera ver algo de este tipo, porque sería algo histórico".

Fondos europeos para accesibilidad y movilidad

La visita que se desarrollará durante la jornada de este miércoles, persigue, por un lado, "vender el modelo de turismo digital y de flujos turísticos", que está teniendo tanto éxito y por otro, obtener "información sobre fondos europeos, fundamentales para la ciudad de Sevilla", ha explicado el primer edil.

Así, el alcalde ha mantenido ya una reunión con la presidenta del Parlamento, en la que han abordado asuntos relacionados con la "accesibilidad, sostenibilidad y movilidad", pensando en estos fondos europeos destinados a movilidad y turismo inteligente. Tras este primer encuentro, el regidor hispalense se reunirá además con la comisaria de transportes de la UE, para hablar sobre los problemas de movilidad y déficit de infraestructuras, así como de los fondos europeos a los que se puede acoger Sevilla en esta materia.

"Hay que hacer un esfuerzo" para seguir buscando fondos europeos desde todas las administraciones públicas, no solo para el metro, sino también para otros transportes públicos que faltan en Sevilla, como es "el cierre del anillo de cercanías que tantos problemas de movilidad" genera en el área metropolitana, ha incidido el alcalde.