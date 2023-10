Los reyes presiden una Fiesta Nacional marcada por las negociaciones de Sánchez y la tensión política ante una posible amnistía

Cada 12 de octubre, el desfile militar y la recepción en el Palacio Real por el Día de la Fiesta Nacional está marcado por un asunto concreto. En los actos oficiales se dan cita representantes de la política y resulta inevitable que las conversaciones y el ambiente de ese día giren en torno a ello. Este año, sin duda será la negociación del PSOE y Sumar para reeditar la coalición de Gobierno y la posible amnistía a los protagonistas del procés, un asunto que está centrando el debate político y elevando la tensión en las últimas semanas, una situación que es más que previsible que se vea reflejada en los ya habituales abucheos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la parada militar.

Este panorama político se mezclará con el otro gran hito del día: el estreno de la princesa Leonor como alumna de la Academia General Militar. La heredera de la Corona acompañará a sus padres, los reyes Felipe y Letizia -no estará la infanta Sofía por sus estudios en Gales-, en el palco de autoridades durante el desfile y aunque no es la primera vez que acude, este jueves lo hará vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra. No desfilará porque no cuenta aún con la suficiente experiencia en su formación castrense. La princesa también asistirá por primera vez a la recepción que ofrecerán los reyes en el Palacio Real a más de 2.000 invitados. Será, por tanto, uno de los días más importantes en su formación como futura jefa del Estado y de las Fuerzas Armadas, después de que jurara bandera la semana pasada en Zaragoza y dos semanas antes de que jure la Constitución ante las Cortes Generales el día de su 18 cumpleaños, el 31 de octubre.

Los actos del día comenzarán a las 11.00 horas con la parada militar. Después de unos años celebrándose en la Plaza de Lima, frente al estado Santiago Bernabéu, el Ministerio de Defensa ha optado esta vez por volver a la Plaza de Neptuno, en el Paseo del Prado, el lugar al que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero trasladó el desfile para separar lo más posible a las autoridades del público y que no se escucharan tanto los abucheos al entonces presidente. Este año, la explicación oficial es que las obras del nuevo carril bici y otros cambios de mobiliario urbano "impiden" la ejecución de la parada militar "con normalidad". Así, el Ministerio de Defensa niega que se trate de un intento de amortiguar posibles protestas del público.

El Gobierno da por hecho que habrá abucheos a Pedro Sánchez. Siempre los ha habido en esta celebración en los más de cinco años que lleva de presidente. Y en los últimos días, desde el Ejecutivo han acusado al PP de alentarlos. Incluso el propio presidente, según el PSOE, acusó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión del lunes pasado de intentar "desesperadamente agitar la calle". "Cada vez que en este país no gobierna el PP, la Fiesta Nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto", criticó, por su parte, la portavoz Isabel Rodríguez. "Quienes tienen un problema con la Fiesta Nacional no son los ciudadanos, sino los socios de Sánchez", han contestado desde el PP.

El año pasado, Sánchez ajustó tanto su llegada a la zona del desfile militar que finalmente se retrasó y los reyes tuvieron que esperar a bajar de su coche para que el presidente llegara, ya que por protocolo él es quien tiene que recibirles. Aun así, no se libró de los pitidos y abucheos. Y este año el Gobierno asume que será igual.

El desfile por el Día de la Fiesta Nacional llega en medio de las negociaciones para la investidura de Sánchez, justo en una intensa semana en la que el secretario general del PSOE se ha reunido ya o se reunirá con todos los líderes de los grupos parlamentarios del Congreso, salvo Vox. Ya lo ha hecho con ERC o PNV y los actos se celebrarán un día antes de que mantenga encuentros con EH Bildu y Junts.

Como cada año, a la parada militar asistirán las más altas instituciones del Estado y representantes políticos. Desde todos los miembros del Gobierno -salvo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque se encuentran de viaje oficial en Marruecos y Chile, respectivamente- y los presidentes de Congreso y Senado, hasta líderes de los grupos parlamentarios y dirigentes autonómicos. Los que se ausentarán, como hacen siempre, serán los presidentes de Cataluña y País Vasco, Pere Aragonés e Iñigo Urkullu, respectivamente. La diferencia con otros años es que este 12 de octubre se celebra con el Ejecutivo en funciones. Aunque no es la primera vez: en 2016 y 2019 tampoco había Gobierno con plenas competencias.

El desfile se iniciará a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón, una amplia recta que comprende el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, en lugar de la zona norte del Paseo de la Castellana, que era lo habitual.

Tras la llegada de los reyes, comenzarán los actos previos a la parada, en los que se rendirán honores y Felipe VI pasará revista a las tropas. A continuación, tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA). Por primera vez será una mujer paracaidista, la 'boina verde' María del Carmen Gómez Hurtado, quien salte con la bandera de España. Ya lo hizo el pasado junio en Granada, en el Día de las Fuerzas Armadas, pero ahora deberá hacerlo en pleno centro de la capital, enfrente de la tribuna de autoridades.

Después, el izado de la bandera nacional y el homenaje a los que dieron sus vida por España, al que seguirán la pasada de la Patrulla Águila, los desfiles aéreo y terrestre de unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Real, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Como cada año, llegará uno de los momentos más esperados por el público con el desfile de miembros de la Legión acompañados por la mascota. En este caso, será un chivo que recibe el nombre de 'Pacoli'.

Este 12 de octubre surcarán los cielos de Madrid un total de 86 aeronaves, 57 aviones y 29 helicópteros. En total, en el desfile participarán 4.177 militares: 291 lo harán en el desfile aéreo; 3.121, a pie; 397, en el motorizado; 210 lo harán a caballo y 156 participarán en el arriado de la bandera.