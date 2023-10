Egipto se convierte en el primer país en lograr el 'nivel oro' en la eliminación de la hepatitis C

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha felicitado a Egipto por su progreso sin precedentes hacia la eliminación de la hepatitis C, convirtiéndose en el primer país en alcanzar el estatus de 'nivel oro' en la eliminación de esta enfermedad según los criterios del organismo internacional.

Alcanzar el 'nivel oro' significa que Egipto ha cumplido los requisitos programáticos que facilitan la reducción de nuevas infecciones y muertes por hepatitis C a niveles que posicionan al país para poner fin a esta epidemia.

A nivel mundial, 58 millones de personas viven con infección crónica por hepatitis C. Si bien no existe una vacuna, la enfermedad se puede curar con tratamientos muy eficaces que duran entre ocho y doce semanas. Sin embargo, a nivel mundial, cuatro de cada cinco personas que viven con esta patología no saben que están infectadas. A menos que se trate o se cure, la infección puede causar enfermedad hepática y cáncer.

Egipto ha diagnosticado al 87% de las personas que viven con hepatitis C y ha proporcionado tratamiento curativo al 93% de ellas, superando los objetivos del 'nivel oro' de la OMS de diagnosticar al menos al 80% de los afectados y proporcionar cura a al menos el 70%.

"El camino recorrido por Egipto desde tener una de las tasas más altas del mundo de infección por hepatitis C hasta estar en vías de eliminación en menos de 10 años es nada menos que asombroso", ha declarado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom.

"Egipto es un ejemplo para el mundo de lo que se puede lograr con herramientas modernas y el compromiso político al más alto nivel para utilizar esas herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas", ha añadido.

El país ha pasado con éxito de tener una de las tasas más altas de hepatitis C del mundo a una de las más bajas al reducir la prevalencia del 10 al 0,38% en poco más de una década.

Desde principios de los 2000, las autoridades egipcias han estado fortaleciendo sus programas nacionales de prevención y tratamiento. En 2006, establecieron el Comité Nacional para el Control de la Hepatitis Viral, una estructura de gobernanza para supervisar y liderar la respuesta nacional a la hepatitis.

A partir de 2014 y reforzada en 2018, el presidente de Egipto introdujo una campaña nacional para eliminar esta enfermedad que ofrecía pruebas y tratamiento gratuitos. La campaña 100 millones de seha (100 millones de vidas saludables) realizó pruebas a más de 60 millones de personas y dio tratamiento a más de 4,1 millones.

Los tratamientos antivirales de acción directa fabricados localmente fueron un factor clave en el notable éxito de la campaña: una tasa de curación de la hepatitis C del 99% entre las personas que recibieron tratamiento.

A través de un enfoque centrado en el paciente, Egipto también ha mejorado significativamente sus prácticas de seguridad y ha adoptado el concepto de "no hacer daño" mediante la implementación de seguridad universal de las inyecciones, procedimientos de seguridad de la sangre y reducción de daños.

"El Ministerio de Salud ha estado impulsado por el más alto compromiso político y por la solidaridad, la equidad y la inclusión para brindar servicios a todos los que viven en Egipto, sin discriminación y como un derecho humano universal", asevera la representante de la OMS en Egipto, la doctora Naeema Al Gasseer.

Actualmente, la OMS continúa apoyando al ministerio con el desarrollo de capacidades de los trabajadores de la salud y llegando a las comunidades con campañas de sensibilización.