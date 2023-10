Sanidad trabaja en un kit de detección de ITS desde casa: "Cortará cadenas de contagio y frenará el aumento de infecciones"

El procedimiento será sencillo: ir a la farmacia, pedir uno de los kits de autotoma, y hacerse la prueba en casa para luego mandarla a un centro de salud o laboratorio que sentencie el resultado final: contagiado o no contagiado por una infección de transmisión sexual (ITS). El Ministerio de Sanidad lleva meses trabajando en la elaboración de una herramienta a disposición de cualquier persona que quiera hacerse una prueba de una forma más confidencial y rápida. Sin receta, y en pasos sencillos, el Gobierno espera facilitar la detección y frenar el preocupante aumento de infecciones que se viene detectando en los últimos años.

Todavía faltan permisos para que puedan empezar a comercializarse, pero los encargados de diseñarlo se están fijando en otros países que ya han impulsado herramientas similares. Es el caso de Reino Unido, que desde 2012 tiene implantado un programa de autotoma del estilo. "Está teniendo mucho éxito y ya se hacen un millón de pruebas anualmente. Fue especialmente útil en la época del covid, porque mientras cerraban todos los centros sanitarios, siguieron haciendo diagnósticos", explica a 20minutos Javier Gómez, jefe de área de la división de control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad.

Para hacerse la prueba habrá distintos tipos de muestras en función de la práctica sexual. Es decir, habrá una triple toma: oral, genital o rectal. "La idea también es incorporar un frasco de orina para los varones, porque es más sencillo que hacer una toma de muestra uretral", detalla Gómez. Una vez hecha la prueba, bastará con enviarla por correo a un laboratorio o llevarla directamente a la farmacia y, en un periodo medio de 24 a 48 horas, se recibirá el diagnóstico.

"Permite que una persona pueda tomarse las muestras en la intimidad y tratarse sin pasar por una sala de espera de ITS"

"Nosotros estamos pensando en esto de cara a su implementación en la España más rural, porque puede haber problemas de acceso a un centro sanitario que está lejos y este kit puede ser una solución para determinadas personas que, por unas cosas u otra, no pueden acceder bien al sistema sanitario", señala Gómez. Su equipo espera también que sea una herramienta que usen con frecuencia los jóvenes y, en última instancia, que haga frente al "estigma" y la "vergüenza" que todavía están muy asociadas a padecer una ITS y que en muchas ocasiones hace que se infradiagnostiquen los casos.

"De esta manera se favorece el autocuidado y que una persona pueda tomarse las muestras en la intimidad, enviarlas de manera confidencial al sistema sanitario y tratarse sin tener que estar en una sala de espera de enfermedades infecciosas", defiende el experto, quien también espera que con este kit se vaya normalizando el hecho de padecer una infección de transmisión sexual. "Todo el mundo puede estar en riesgo de tener una ITS en un momento de su vida y hay que tratarlas como una patología más. Porque son una patología más", defiende.

Otros países ya han invertido en "telemedicina"

Sífilis, clamidia, gonorrea..., las infecciones de transmisión sexual son la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, solo por detrás de las infecciones respiratorias. En la última década se han disparado los casos de forma alarmante, y los gobiernos de todo el mundo ya están empezando a tomar medidas para contener ese incremento. Alemania ya tiene implementada una herramienta similar, Bélgica está en ello, y Francia también. Según cuenta Gómez, en Italia incluso hay un sistema de reparto de kits de autotoma de muestras y de autotest de VIH "similar a Just Eat o Glovo", que permite entregas a domicilio.

"Hay países europeos que ya están empezando a invertir en telemedicina y en este tipo de iniciativas. Nosotros vamos un poco rezagados porque nuestra normativa de productos sanitarios es bastante rígida, y a veces cuesta abrirse camino. La innovación siempre cuesta", asegura.

Cortar las cadenas de transmisión

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día, más de un millón de personas contraen una ITS, y en muchos casos es asintomática. En España se alcanzó una cifra récord de contagio en 2021 (13.338 positivos), con una incidencia de 32,41 casos por cada 100.000 habitantes. Solo en la última década, la incidencia por infección gonocócica ha aumentado más de un 19%; la de sífilis un 8%; y la infección por clamídia un 18% en apenas cinco años.

"Desde 2013 la curva es cada vez más pronunciada y hay más infecciones de transmisión sexual. Nosotros somos realistas... con este kit no pretendemos que disminuyan, sino que se estabilicen, que paren de crecer. Y, una vez lleve un tiempo estable, entonces será el momento de plantearse cómo se puede bajar", explica Gómez. De hecho, según explica el experto, una vez se universalice el uso de estas herramientas y la gente se haga pruebas con regularidad, lo más probable es que se notifique un aumento de ITS, pero porque se estará diagnosticando a gente que hasta ahora no accedía al sistema.

"Con ello conseguiremos cortar muchas cadenas de trasmisión y de esta manera lograremos estabilizar la subida", argumenta. "Y, una vez eso se haga, sumado a las campañas de prevención, al uso de preservativo, a la educación y a otros factores.. pues es posible que logremos que bajen", añade.

Según Gómez, detrás de ese incremento de ITS sobre todo entre la población más joven, se esconden varios factores. "Estamos viendo que hay una falta grave de educación sexual. No se habla suficiente de la sexualidad, ni tampoco de prevención de infecciones de transmisión sexual", señala. También confluye la "baja percepción de riesgo" que hay entre la mayoría de la ciudadanía: "La gente piensa que esto no le puede tocar". Y a ello hay que sumarle la "baja utilización de los métodos barrera", de los preservativos; y el "elevado número de parejas sexuales".

Próximos pasos

El kit, sin embargo, tendrá que esperar por ahora. No porque no existan los medios disponibles, sino por un tema meramente normativo. "Es en lo que estamos trabajando ahora, en que se autorice su uso más allá del ámbito profesional y que se pueda emplear en los domicilios", explica Gómez.

Durante meses han estado elaborando un estudio en el que se detallen las características de la herramienta y se demuestre que su toma de muestras es equivalente a la que se hace en los centros sanitarios, pero con un procedimiento suficientemente sencillo como para que pueda hacerlo cualquier persona que no sea profesional. Hace poco mandaron se informe a la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que es la que se encargará ahora de autorizar su implementación y aprobarla como prestación sanitaria.

"Estamos esperando a que se autorice, y luego ya a lo largo de 2024 tendremos que empezar a hablar con las comunidades y ver de qué manera podemos ir poniendo en marcha esto", concluye el miembro del Ministerio de Sanidad.