El PP solicita en el Congreso que se reanude "de manera inmediata" el control al Gobierno

El Partido Popular ha solicitado este viernes en el Congreso de los Diputados que se reanuden "de manera inmediata" las sesiones de control al Gobierno en funciones, suspendidas desde la disolución de las Cortes con motivo de las elecciones generales del pasado 23 de julio. El partido Alberto Núñez Feijóo argumenta que la interinidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez no le exime del control parlamentario.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Congreso en el que solicita que "se realicen todas las actuaciones necesarias para que de manera inmediata las Cortes Generales puedan ejercer la función de control al Gobierno". El PP recuerda que las Cortes llevan más de un mes constituidas, desde el pasado 17 de agosto, pero todavía no se ha convocado ninguna sesión de control al Gobierno. "Transcurridos casi dos meses desde la constitución de la Cámara, no se ha impulsado desde la Mesa ninguna sesión de control", señala el escrito, al que ha tenido acceso 20minutos.

El partido de Feijóo reclama en su solicitud que la Mesa del Congreso admita y ordene la tramitación de iniciativas de control como preguntas orales, interpelaciones o comparecencias de miembros del Gobierno. El PP apunta a que, aunque la interinidad del Ejecutivo es temporal y limita su capacidad de acción, hay precedentes de sesiones de control realizadas a Gobiernos en funciones, como ya ocurrió en 2016. En aquel entonces era Mariano Rajoy quien lideraba el Ejecutivo en funciones, que acabó revalidando tras una repetición electoral.

"Habitualmente el convencimiento de una investidura próxima llevaba a las Cortes a posponer el ejercicio de control de la acción del Gobierno. [...] No obstante, esta práctica cambió", señala el escrito. Desde el PP argumentan que, al no haberse anunciado todavía una fecha para celebrar el debate de investidura de Sánchez, no se puede posponer el control parlamentario sin un horizonte temporal.

Además, los de Feijóo se amparan en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 para reclamar la reanudación del ejercicio de control al Gobierno en funciones, alegando que la ausencia del mismo supone una alteración del "equilibrio de poderes" previsto en la Constitución y una limitación del derecho de participación ciudadana. Fruto de la separación de poderes, el Congreso tiene entre sus funciones la de controlar la acción del Gobierno, ya sea mediante preguntas, interpelaciones o comparecencias, para supervisar así el día a día de la gestión gubernamental.

El PP no es la única formación que ha pedido la reanudación del control al Gobierno. También Vox presentó un escrito en el mismo sentido el pasado 31 de agosto y volvió a reiterar la petición este martes. "El hecho de el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando su actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes", argumenta la tercera fuerza política, que afea a la Mesa que atribuya la suspensión de las sesiones de control a la necesidad de adopción de "una serie de acuerdos y resoluciones" cuando, a su juicio, solo se requiere "voluntad política".

El partido de Santiago Abascal recuerda en su escrito, en el que pide a la Mesa que tome las acciones necesarias "de forma prioritaria y urgente", que el propio Pedro Sánchez reclamó en 2016 el ejercicio de control sobre el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. "Debería haber un Gobierno en funciones que se creyese de verdad; un Gobierno con su capacidad política menguada, como marca la Constitución, pero que toma decisiones y, sobre todo, que responde por ellas ante las Cortes", afirmó entonces el secretario general socialista como líder de la oposición.