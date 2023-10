Sánchez y Díaz se ponen octubre como límite para firmar un acuerdo de coalición pero Sumar avisa: "Aún faltan muchas cosas"

PSOE y Sumar aceleran las negociaciones para conformar un Gobierno de coalición. Este miércoles se reunieron en el Congreso los líderes de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en un encuentro que duró algo más de una hora y en el que se acordó fijar una fecha límite para alcanzar un acuerdo para el futuro Ejecutivo: el mes de octubre. Para el 1 de noviembre, PSOE y Sumar deberán tener pactado tanto el programa de la coalición como el reparto de ministerios, aunque también necesitarán concretar los apoyos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV para que Sánchez se asegure la reelección como presidente.

La reunión comenzó a eso de las 10 de la mañana, y tras ella el secretario de Estado de Derechos sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, la valoró de manera "positiva". "Hemos acordado acelerar las reuniones durante el mes de octubre para lograr un acuerdo que responda a las demandas de la sociedad", explicó Álvarez, que sin embargo no quiso echar las campanas al vuelo y afirmó que, aunque se han producido avances "en temas de ámbito territorial" en los dos meses que PSOE y Sumar llevan negociando, "quedan aún muchas cosas por tratar en el ámbito social". Tampoco se ha abordado aún el reparto de ministerios, algo que se hará en paralelo a la negociación del programa durante el mes de octubre.

"El próximo Gobierno no puede ir al ralentí, necesitamos un programa ambicioso en materia de reducción de jornada laboral con un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, impulsar la conciliación o abordar una cuestión fundamental como es la vivienda", insistió Álvarez. En esa misma línea, y además de esos asuntos, Sumar ha puesto como prioridades en los últimos días para la negociación con el PSOE el endurecimiento del despido, una reforma fiscal para que "los que más tienen" dejen de ser "los que menos aportan" o la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica.

El secretario de Estado de Derechos sociales, que también es el principal negociador de Sumar con el PSOE, hizo hincapié en que la formación no se plantea otro "escenario" que no sea el de llegar a un acuerdo. Pero "no vale cualquier Gobierno", sino que el Ejecutivo que se conforme debe ser "ambicioso" y "que no se conforme con lo hecho esta legislatura", apuntó Álvarez. En la alianza que lidera Yolanda Díaz no admiten que el programa que se firme con el PSOE sea más tibio que el de 2019 por el hecho de que cada ley que se apruebe necesitará del apoyo de partidos económicamente conservadores como PNV y Junts: el pacto, interpretan en Sumar, debe ser valiente, y buscar los votos para cada medida será una tarea posterior.

Con la reunión de este miércoles, que además es la primera que celebra Sánchez tras ser designado candidato por el rey, Sumar ha conseguido el compromiso de que el PSOE no les dejará como el último partido con el que negociar, lo cual permite a Díaz coger algo de oxígeno y ganar margen de maniobra en las conversaciones. Y es que, desde hace semanas, en la coalición cundía el miedo a que los socialistas priorizasen a Junts y ERC y dejara a Sumar para el final de las conversaciones, lo cual hubiera puesto una presión mucho mayor sobre los hombros de Díaz para cerrar un acuerdo rápidamente.

Fuentes de la coalición, no obstante, explican que en las últimas semanas los intercambios de documentos con los socialistas han sido poco productivos. A juicio de Sumar, el PSOE busca firmar un acuerdo programático mucho menos detallado que el de la pasada legislatura para que, así, el socio minoritario de la alianza no pueda reclamar el cumplimiento de algunas medidas concretas, como ha ocurrido en los últimos cuatro años.