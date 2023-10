Elena Bulay, sobre tener un perro: "Es una gran responsabilidad pero también te aporta una gran felicidad"

Ampliar la familia con un animal es una responsabilidad. Da igual que sea un perro, un gato, un hurón o cualquier otra especie, cada mascota requiere de unos cuidados característicos y, por supuesto, cada individuo es diferente a los demás, por lo que, incluso si hemos tenido más animales en el pasado, siempre vamos a tener que hacer un esfuerzo en aprender a entender a nuestro nuevo peludo.

No obstante, también cada vez es mucho mayor la información que podemos encontrar en internet, en medios especializados y también ha aumentado el número de especialistas que pueden ofrecernos ayuda a la hora de educar y comprender a nuestros animales de compañía.

De hecho, un recurso muy útil al que podemos recurrir a la hora de aprender sobre comportamiento animal es la lectura. Hoy en día existen muchos libros que nos cuentan el carácter, naturaleza y curiosidades de nuestras mascotas, especialmente si hablamos de perros, a los que consideramos el mejor amigo del hombre.

Elena Bulay, ilustradora y gran amante de los animales, decidió hace un par de años aventurarse en la creación de un libro (que aunque está dirigido a los más pequeños de casa), puede ayudarnos a comprender la responsabilidad que es tener un perro y todo lo que conlleva.

Este año publica ‘Cómo ser el mejor amigo de tu perro’, basado en la historia de la propia Bulay, quien adoptó a Jo mientras estudiaba en la British Higher School of Art and Design (la Escuela Británica de Arte y Diseño).

“Estaba estudiando en Reino Unido y vivía sola, por lo que a veces me sentía muy sola”, cuenta la autora. “Había soñado con tener un perro desde hacía mucho tiempo así que opté por buscar en las protectoras y refugios. Cuando vi fotos de Jo y la conocí me di cuenta que esa sería mi perra y tenía que llevármela a casa”.

Cuando Bulay adoptó a Jo ella era totalmente inexperta en cuanto a los cuidados y conocimientos sobre perros. “Procuré buscar información sobre cómo tener y cuidar de un perro y me deje guiar por muchas teorías populares como la de dominación en perros, aquello de demostrarles quién manda y demás”, recuerda. “Cometí muchos errores. Jo era un cachorro muy asustadizo y le aterrorizaban muchas cosas, así que el primer año fue bastante duro, ya que me llevó un tiempo encontrar la información correcta y adecuada sobre el comportamiento canino”.

Aquella experiencia inspiró a Bulay a crear un libro para niños sobre perros y los diferentes aspectos de su vida que son importantes como proyecto de estudios. “Desearía haber tenido aquel libro cuando adopté a Jo”, bromea la autora. “Este proyecto fue muy diferente al libro que finalmente se ha publicado, ya que era más pequeño y tenía una estructura diferente, pero varias editoriales se mostraron interesados en él”.

“El problema fue que no pude terminarlo, algo de lo que realmente me arrepiento”, añade. “Por ello, en 2020 volví a retomar esa idea y me ha llevado dos años en terminarlo”.

Como hemos mencionado antes, Bulay se basó en su propia experiencia para crear ‘Cómo ser el mejor amigo de tu perro’, pero también recurrió a expertos en etología canina para asegurarse de que todo lo que contuviese el libro estuviera adecuadamente contrastado. “Cuando empecé a escribir el texto iba recordando todas las situaciones por las que habíamos pasado Jo y yo. Así fui creando un plan página por página”; explica.

“Como soy ilustradora (y no una especialista del comportamiento canino) necesité revisar varias veces todo el contenido y realizar alguna investigación extra”, añade Bulay. “Sentía una enorme responsabilidad de que la información que proporcionara en el libro fuera la correcta”.

Como cuando adoptó a Jo, la ilustradora no tardó mucho en acudir a un educador canino que la ayudase con la perra (se apuntó a un curso sobre los miedos de los perros de Anton Volkov, un especialista del comportamiento canino muy popular en Ucrania), a la hora de escribir el libro, quiso pedirle consejos a él. “Accedió a ello, así que le pasé todo el texto que escribí para que lo revisara”, afirma Bulay. “Estuvimos discutiendo algunos puntos y cambiando cosas”.

“También encontré un veterinario, Pavel Tochilovsky, con quién revisé toda la información veterinaria y sobre alimentación y, por último, mi tercera revisión fue con Katya Barko, una gran amante de los perros que está profundamente metida en temas caninos”, añade la autora.

De esta forma, tras dos años de arduo trabajo, Bulay ha publicado este año su libro de ilustraciones donde comparte, a través de su experiencia con Jo, todo lo que necesitamos saber en todos los aspectos que se nos ocurran (educación, alimentación, comportamiento…) cómo cuidar de nuestro perro y convertirnos en su mejor amigo.

“Creo que tener un perro no es fácil ya que cuando aparece en tu vida es como un bebé recién nacido, tienes que cambiar muchos aspectos de tu vida. Es una gran responsabilidad, pero también te aporta una gran felicidad, convirtiéndose en tu amigo más íntimo por muchos años”, concluye.