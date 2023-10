Planes para el fin de semana: comedia juvenil de Lope, danza y música gratis al aire libre

Danza matinal en el patio de Condeduque

Nos aproximamos a las propuestas de la nueva temporada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque este fin de semana, con una propuesta de danza joven desarrollada en un espacio que podemos atravesar sin advertir que pueda convertirse en escenario de una coreografía.

Llega una nueva edición de Bailar los patios, con entrada gratuita y en un lugar tan enigmático y reposado como el Patio Central de Condeduque. Se desarrollará durante el sábado 7 y domingo 8, a partir de las 12 horas. Allí se darán cita distintos estilos y formas de hacer y entender la danza, con la finalidad de ofrecer una oportunidad única a jóvenes creadores de todo el territorio nacional.

Lookatthingsdifferent ofrece una de las coreografías que podremos disfrutar el fin de semana Cedida

Cuatro actuaciones distintas cada día; ocho propuestas en total, en las que artistas de toda España nos mostrarán las posibilidades del baile en dúo y la exploración de cierta cartografía emocional.

Sábado 7 de octubre: la sevillana Laura Morales presenta Un dúo, que es justamente eso, un dúo en el que ella baila junto a Álvaro Copado; el alicantino Carlos Peñalver, director de su propia compañía Over & Out, nos traerá V.a.l.s.; la ganadora del Red Bull Dance Your Style de Barcelona, Sara Téllez ofrecerá Irresoluta; y, por último, la compañía catalana Lookatthingsdifferent, liderada por Carla Cervantes Caro y Sandra Egido Ibáñez, ocupará los patios con su coreografía Somos.

'Meohadim' es una de las piezas de danza que podremos ver en Condeduque ©Mónica Quintana

Domingo 8 de octubre: El valenciano Jacob Gómez presentará Meohadim; desde Navarra llegará Laida Aldaz con su performance multidisciplinar In perspective; la creadora de larga trayectoria como bailarina en la compañía La Veronal, Lorena Nogal, traerá su Elogio a la fisura; para finalizar esta edición, Natalia Fernandes, creadora de Brasil anclada en Madrid, presentará El carnaval no es alegre- TINY DESK, que ofrece un paseo personalizado por la herencia musical de Caetano Veloso.

Cuándo y dónde: sábado 7 y domingo 8 (12 h.) Entrada gratuita | Patio central de Condeduque

'La discreta enamorada' por la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico

Una escena de 'La discreta enamorada' de Lope de Vega Sergio Parra

La elegante y enmarañada comedia de Lope de Vega, La discreta enamorada, ha sido la elegida para abrir la nueva temporada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con un espíritu cargado de la frescura que aportan los más jóvenes actores de esta institución, en el templo del verso clásico, el Teatro de la Comedia. Llega a Madrid tras ofrecerse en otros lugares como el Teatro Romea de Barcelona, el Festival de Almagro, o de Alcalá, habiéndose representado ya ante más de diecisiete mil espectadores, aspecto que se constata al comprobar la afinación del conjunto.

Tal honor para esta joven agrupación supone la plasmación del deseo expresado por el director de la Compañía, Lluís Homar, de otorgar máxima relevancia a las nuevas generaciones de actores. No en vano, el propio Homar reconoce que una de las razones fundamentales que le hicieron postularse al cargo fue precisamente trabajar con la juventud, desde una perspectiva amplia de formación humana y actoral, que él vincula ineludiblemente.

La obra elegida para esta apertura es La Discreta Enamorada, de Lope de Vega, y resulta especialmente adecuada porque en ella subyace la perspectiva de la vida que encarnan los jóvenes, frente al prisma ya desgastado por el tiempo que simboliza la vejez. Dos veteranos tan joviales como Montse Diez y Lluís Homar capitanean esta comedia ofreciendo interpretaciones excelentes, contagiados de la ilusión veinteañera de sus compañeros.

Lluís Homar y Montse Diez en 'La discreta enamorada' de Lope de Vega Sergio Parra

Un juego de dobles parejas se lidia entre madre e hija, por un lado; y sus vecinos de enfrente, padre e hijo. Los compromisos amorosos no se enlazan como cabría suponer, por igualdad de edades, sino por oposición, y a esas combinaciones que ya ofrecen paradójicas consecuencias se suman otras externas para que el embrollo sea todavía más complicado e hilarante. La veteranía se resiste a asumir la decadencia y busca en la lozana edad un acicate para mantener el ímpetu.

Las funciones se desarrollan en un amplio espacio abierto que aprovecha toda la caja escénica del teatro, dejando al desnudo los fondos y laterales, entre los que la cuadrilla de estupendos actores se mantiene en todo momento a la vista, siguiendo la acción de los compañeros. La escenografía resulta versátil y funcional, poblándose poco a poco de elementos vegetales, pero ofreciendo siempre el espacio suficiente para que la comedia respire.

La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico tras una representación Adolfo Ortega

Un aspecto a destacar en este ejemplar montaje es el uso de la música, que también aporta momentos de transición muy bien encajados. Las canciones surgen casi como si de un grupo de barrio se tratara, en cualquier plaza, yendo de lo acústico al techno, siempre con buen sentido. Aunque se afirma que es una creación colectiva, la responsabilidad de esta ambientación sonora hay que atribuirla a Marc Servera,

Una característica llamativa de estas funciones es que en ellas los papeles no están asignados exclusivamente a unos actores concretos, de tal modo que se establece una rotación para que todos puedan asumir el protagonismo en algún momento. No sabemos si la contribución de Loterías y Apuestas del Estado, organismo que viene apoyando generosamente las producciones de nuestra Compañía Nacional de Teatro Clásico, tiene algo que ver en esta componente lúdica, pero sí que Lluís Homar expresó su intención de que esta iniciativa ofreciera una visión más profunda y variada de la obra de Lope de Vega. ¡No se la pierdan!

Cuándo y dónde: hasta el 26 de noviembre | Teatro de la Comedia

Bodegones y floreros en la Fundación Masaveu

Juan Van Der Hamen, 'Bodegón con floreros y cesta de guisantes y cerezas', 1621 © Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Podría pensarse que los bodegones y floreros son un género pictórico aburrido y un tanto superficial, pero tras recorrer la exposición de la Colección Masaveu, Objeto y naturaleza. Bodegones y floreros de los siglos XVII – XVIII, y seguir la evolución de los cuadros expuestos, habremos de reconsiderar esa percepción. La colección muestra la importancia y el desarrollo de la naturaleza muerta en casi medio centenar de obras firmadas por algunos de los más destacados representantes del género.

El siglo XVII fue una época de crisis, tanto religiosa -con algunas guerras entre facciones-, como sanitaria -varias epidemias mortíferas-. La vida terrena se veía, más que nunca por entonces, como algo engañoso y carente de verdadera trascendencia, frente una existencia eterna que se aventuraba mucho más gozosa. Los bodegones podían interpretarse como una representación del carácter transitorio y pasajero de nuestra vida mundana.

El arte barroco se mostraba interesado por la broma visual, el trampantojo, la apariencia de realidad que conseguían con maestría los pintores, también en un género que a principios del siglo XVII resultaba bastante innovador, como es el bodegón. Hasta ese momento, los motivos de ese estilo no pasaban de ser acompañamientos, rellenos o notas al pie de cuadro narrativos más amplios, y ahora adquirían pleno protagonismo.

Una de las salas de la exposición en la Fundación Masaveu Peterson Marcos Morilla

Los floreros pintados permitían incorporar al domicilio un rincón siempre alegre y colorista en cualquier época del año, sin esperar a disponer de flores naturales. También debe tenerse en cuenta que la floración de las especies agrupadas en los cuadros nunca coincidían en el tiempo, con lo que las composiciones resultaban completamente fantasiosas. Es pertinente recordar que estas obras, tanto las florales como los bodegones, rara vez se captaban directamente del natural, sino que partían de apuntes almacenados por los talleres, y se replicaban en porciones a discreción, cubriendo los encargos que llegaran.

Van der Hamen es el autor del cuadro que encabeza esta propuesta artística para el fin de semana. Fue un pintor de origen holandés, aunque afincado en la corte española, y comenzó a dotar al bodegón de un cierto aire cortesano, más elegante y con objetos que denotaban riqueza y refinamiento. Conseguía con habilidad una especie de desorden muy bien compuesto.

Interesante también es seguir la serie dedicada a los cinco sentidos, elaborada en el taller de Arellano. Alegorías muy curiosas, con animales vinculados a cada sentido, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento alusivas y otros aspectos como que el olfato se ilustre con el lavado de pies que Jesús efectuó a sus discípulos.

Luis Meléndez, 'Bodegón con besugos, naranjas, condimentos y utensilios de cocina', 1772. © Fundación María Cristina Masaveu Peterson

En la última sala de la muestra encontramos doce obras del magistral bodegonista Luis Meléndez, con lo que la colección expuesta en la Fundación Masaveu es el conjunto más importante de este pintor, tras el que expone el Museo del Prado.

Cuándo y dónde: hasta el 28 de enero 2024 (entrada gratuita) | Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Infantil y familiar: 'El patito feo' y Petit Pot

'El patito feo' es uno de los Planes infantiles en Madrid Javier Martin Ruiz

El Teatro Real cuenta con un espacio dedicado al público infantil, juvenil y familiar, del que ya hemos hablado desde el momento de su inauguración, en abril de este año. Se trata del Real Teatro de Retiro, cercano a ese madrileño parque, y comienza nueva temporada este fin de semana con una colorista versión del célebre cuento de Hans Christian Andersen (1805-1875), El patito feo.

La compañía de títeres Etcétera, en coproducción con el Centro Federico García Lorca de Granada, vuelve la mirada a la infancia del escritor danés para contar una fábula que aborda temas tan habituales en la sociedad contemporánea como el bullying y el desprecio por nuestros semejantes, pero también muestra aspectos como la generosidad y la aceptación corporal. El objetivo, al parecer, sería reivindicar la bondad, el afecto y la imaginación como espacios de comprensión del mundo.

La compañía de títeres Etcétera interpreta 'El patito feo' como opción ideal para niños Javier Martin Ruiz

El espectáculo se inspira estéticamente en una parte menos conocida del legado de Andersen: los papeles recortados que hizo durante toda su vida, también con el objetivo de contar historias. A través de sus formas se construye un estanque musical por el que transitarán los títeres y la narración, acompañados por la Orquesta de cámara Murtra Ensemble interpretando en vivo la música de Jordi Cornuella.

El propio Hans Christian Andersen conocía de lo que trataba, puesto que de niño sufrió acoso en el colegio. Sin embargo, halló refugio en la literatura, el teatro y los títeres, y consiguió plasmar toda su imaginación en cuentos que ya son patrimonio de todos los niños… y de los mayores que se los contamos pacientemente. Edad recomendada: a partir de 3 años.

Cuándo y dónde: sábado 7 y domingo 8 (11.00 y 13.00 horas) | Real Teatro del Retiro

El grupo Petit Pop actúa este fin de semana en la Plaza de España Cedida

Además de esta propuesta bajo techo, ofrecemos la opción de un concierto al aire libre y gratuito para la mañana del sábado, en Plaza de España, para toda la familia. Petit Pop hace música con sentido del humor y guiños a la vida diaria como marco perfecto para explorar, a través del universo infantil, todas aquellas cosas que nos gustan, nos sorprenden, nos llevan a hacernos preguntas, nos asustan… y que son, en definitiva, sentimientos y emociones intergeneracionales y universales.

Petit Pop propone un concierto participativo y divertido en el que el público tendrá que implicarse para que se vaya desarrollando, así que no sean vergonzosos. La única edad que importa es la de la ilusión y las ganas de pasar un buen rato disfrutando de canciones que por su sonoridad y temática conectan tanto con peques como adultos. Es un concierto enmarcado en las celebraciones de la Hispanidad

Cuándo y dónde: sábado 7 de octubre, 13:00 h | Plaza de España (actividad gratuita para todos los públicos, hasta completar aforo)

Música en directo: Jacobo Serra presenta DOCE

Nuestra recomendación musical para este fin de semana es Jacobo Serra Condeduque

Doce temas, uno por cada mes del año, ofrecerá Jacobo Serra en la presentación en directo de su último disco de nombre DOCE, con canciones de exquisita base musical y aliento ambicioso. Acompañado por una orquesta de cámara compuesta por miembros de la Sinfónica de Cartagena -cosa que ya resulta una iniciativa digna de reconocer-, conjuntados alrededor de su banda habitual, Jacobo Serra recorrerá su nuevo álbum conceptual, de la manera en la que fue creado, como un viaje circular, mes a mes, estación a estación, por el ciclo de una vida en 12 canciones, sin olvidar algún guiño a su rica trayectoria anterior.

DOCE (Warner 2023) es su obra más personal e imaginativa hasta la fecha, un elepé que toma como inspiración el dramatismo y el contraste de las cuatro estaciones para reflexionar sobre las aventuras y desventuras de toda una vida; un ejercicio de introspección en torno a la existencia misma, creando una obra que canta al devenir, al nacimiento, a la madurez, a la despedida y, ¿por qué no? también a la muerte.

Portada del disco 'DOCE', del albaceteño Jacobo Serra Warner

El compositor albaceteño deslumbra con una escritura envolvente, mirando al Hollywood de los años cincuenta, a Cole Porter o a The Beatles, en su vertiente más experimental de la era Sgt.Peppers, pero también con ecos de la música electrónica ambiental más contemporánea, todo ello traducido a un lenguaje renovador y actual, insólito en la canción española.

Como muestra de su buen hacer, he dejado antes la canción dedicada al mes en curso, teñida por la tenue luz de un aparcamiento subterráneo, donde uno advierte texturas del grupo Radiohead. No es mala sombra a la donde cobijarse, aunque sea la provocada por las luces de emergencia de un BMW.

Cuándo y dónde: Viernes 6 de octubre. 20:30h | Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque

Clásica. Sinfonismo en nuestras orquestas

Christoph König es el flamante director titular de la Orquesta de RTVE Christian Wind

Las dos orquestas más importantes afincadas en la capital afrontan este otoño con solemnidad y verdadero carácter sinfónico, como veremos. La Orquesta Nacional de España ya se estrenó la semana pasada, pero la de RTVE ofrece este jueves 5 y el viernes 6 sus primeros conciertos.

En el Teatro Monumental, la Orquesta RTVE lo hará con la magnífica obertura de la ópera Los esclavos felices, del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826), quien debido a su genialidad y su prematura muerte -falleció sin llegar a cumplir los 20 años de edad- que se le conociera como el Mozart español. Ahí es nada. Precisamente de Mozart será la siguiente obra programada: la Misa de la Coronación, compuesta en 1779. Serán los solistas la soprano Marina Monzó, la mezzosoprano Stepanka Pucalkova, el tenor Airam Hernández y el barítono Damián del Castillo, y tras ellos estará el Coro de RTVE.

Para la segunda parte se anuncia la Cuarta Sinfonía de Bruckner, donde esperemos remate la tarde el maestro alemán Christoph König, en su primera temporada como director titular al frente de esta orquesta radio televisiva. La composición es la sinfonía más conocida de Anton Bruckner y recibe el sobrenombre de Romántica quizás como evocación de un mundo medieval inspirado en el contacto con la naturaleza, que siempre inspiró a ese movimiento.

Cuándo y dónde: 5 y 6 de octubre a las 19:30 | Teatro Monumental

Gemma New dirigirá a la Orquesta Nacional de España este fin de semana Sylvia Elzafon

Y cambiando de orquesta y escenario, en el Auditorio Nacional tendremos el debut de la directora neozelandesa Gemma New con la Orquesta Nacional de España. Durante la temporada 2023/24 también se estrenará con agrupaciones prestigiosas como la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Vancouver y la Orquesta Nacional de Francia.

En programa, obras de Henri Dutilleux y Jean Sibelius, compositores del siglo XX que abrieron nuevos caminos en el lenguaje musical, alejados de las corrientes y escuelas del momento. Tout un monde lointain... de Henri Dutilleux, donde actuará como solista el gran violonchelista francés Jean-Guihen Queyras y la Segunda Sinfonía de Jean Sibelius. Ambas obras se enmarcan dentro de las líneas temáticas que esta temporada definen el Ciclo Sinfónico de la OCNE: Música poética y Sinfonismo crepuscular.

Así pues, este fin de semana tendremos opción de disfrutar de dos sinfonías muy diferentes pero igualmente interesantes, como planes de música clásica, que siempre reciben una especial atención en estas líneas.