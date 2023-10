Juan Fernando López Aguilar: "La presidencia española es la última oportunidad para cerrar el pacto migratorio"

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1960) es el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, y una de las cuestiones que lleva mucho tiempo teniendo sobre la mesa es el camino hacia un pacto migratorio. Es uno de los temas tabú de la UE en los últimos años y ahora se ha reactivado con la idea de que haya acuerdo antes de que acabe la legislatura y además se ha incluido en el debate de este viernes en la cumbre del Consejo Europeo en Granada. La Eurocámara insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo, y tiene clara su posición. López Aguilar analiza la situación en una entrevista con 20minutos durante el pleno de esta semana en Estrasburgo.

¿Cuántas esperanzas tiene en que se cierre un pacto común migratorio antes de que acabe la legislatura?La presidencia española es la última oportunidad porque llevamos años de muchas energías consumidas, primero para cerrar una mayoría en el Parlamento Europeo, y ahora es el Consejo el que se tiene que poner de acuerdo consigo mismo. Son negociaciones infatigables en la Eurocámara, y hay que ser fieles también al equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. La presidencia española es el último semestre útil y generó una enorme expectación; está pendiente ahora del Consejo.

¿Qué le pide el Parlamento al Consejo?Que haya un equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad. El Parlamento Europeo quiere que esto sea vinculante, obligatorio en situaciones de emergencia y de crisis, particularmente después de salvamento y rescate y sobre todo en las llamadas fronteras vulnerables. Eso es lo que falta por arrancarle al Consejo.

¿Qué pasa si no hay acuerdo en la presidencia española?Si no se da en la presidencia española sencillamente no se dará. Después vendrá la presidencia belga y después llegan Hungría y Polonia. No tengo ninguna confianza en que si no sale en esta legislatura saldrá más adelante. Europa habrá tirado la toalla a la hora de poner en pie un verdadero pilar común de asilo.

El Consejo va camino de la eliminación de las cuotas. ¿Para el Parlamento Europeo es necesario que esté dentro del pacto?Sí, ese es el mandato negociador del Parlamento Europeo, y no ha sido fácil. Nosotros hemos arrancando el compromiso para que haya programas de realojamiento después de rescates. Para que la responsabilidad sea compartida, la solidaridad tiene que ser obligatoria. Sé muy bien cuáles son las dificultades en el Consejo y son numerosos los gobiernos que no quieren ninguna forma de solidaridad, y que amenazan incluso con incumplir cualquier mandato de realojamiento. Una vez que el Consejo adopte su posición iremos a la fase de trílogo. Esa negociación final a cara de perro decidirá. El resultado no será mi plan A, pero espero que no sea ni el C ni el D, sino en el peor de los casos el plan B.

Juan Fernando López Aguilar Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1960) es eurodiputado (PSOE) desde el año 2009. Antes fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007. Entre 2007 y 2010 ejerció de secretario general del Partido Socialista de Canarias (PSC-PSOE). Actualmente en la Eurocámara preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Ahora estamos viendo al Gobierno de Meloni liderar este debate, con un discurso antiinmigración. ¿Cómo cree que afecta esto a las negociaciones?El Gobierno de Meloni no está liderando el debate sino que es el último obstáculo para el acuerdo. La presidencia española está identificada con la reivindicación de la solidaridad vinculante, que es el mandato del Tratado de Lisboa. Ese planteamiento es el único coherente para una respuesta de escala europea. La retórica de Meloni, de rechazo a los migrantes y de criminalización de las ONG, es una propuesta abocada al fracaso. Es importante que Italia esté dentro del acuerdo, sobre todo cuando está tan requerida de solidaridad.

El Gobierno de Meloni no está liderando el debate sino que es el último obstáculo para el acuerdo

Otro punto clave son los acuerdos con terceros países, como el reciente con Túnez, muy criticado además por el Parlamento Europeo pero defendido por Von der Leyen en Lampedusa. ¿Una pata del nuevo pacto migratorio pasa por reeditar estos acuerdos?Estos pactos los hemos criticado con dureza muchos eurodiputados, es una crítica mayoritaria de hecho. Von der Leyen hizo bien en visitar Lampedusa, pero lo hizo con Meloni; y ha tenido un discurso 'melonizado', yo lo expresé así en diferentes lenguas. Esa Von der Leyen fue irreconocible; una Von der Leyen que bascula hacia la securitización de las fronteras exteriores y en el rechazo a los migrantes.

¿Ese no es el camino?No, se ha intentado muchas veces y no ha funcionado. Es una estrategia de acción-reacción que no sirve, sin un plan y sin una mirada a largo plazo. Eso es insostenible y consiste en pagar a quien sea lo que haga falta para que las embarcaciones no salgan de sus costas. No ha funcionado.

La retórica de Meloni, de rechazo a los migrantes y de criminalización de las ONG, es una propuesta abocada al fracaso

¿Por qué cree que no lo ha hecho?Esos acuerdos no han tenido resultados, y el Parlamento Europeo no niega la dimensión exterior del hecho migratorio y la UE es campeona de los pesos pesados en la financiación de África, pero no de esa forma. El flujo migratorio no se va a detener a base de pagar a cualquiera. La dimensión exterior es importante, pero también lo es impedir tragedias con respeto al derecho internacional y europeo. Y eso solo se consigue con una responsabilidad compartida por el conjunto de la UE; si hay responsabilidad política la Unión puede gestionar el asunto.