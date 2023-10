Localizadas con vida cuatro personas que se encontraban en paradero desconocido tras el incendio de Murcia

Cuatro personas que permanecían en paradero desconocido desde la madrugada de este domingo, y se creía que podrían haber muerto en los devastadores incendios de las discotecas de Atalayas, en Murcia, se encuentran en buen estado y en la noche del domingo contactaron con sus familias.

Esta aparición dejaría en uno el número de desaparecidos, como confirma el alcalde de la ciudad, José Ballesta, pero la Delegación del Gobierno de la región contradice esta versión, al haber confirmado a 20minutos que ya no queda ninguna persona desaparecida, según los datos que manejan a partir de las denuncias de desaparición recibidas. Más concretamente, el delegado del Gobierno en Murcia ha revelado que "había dos personas desaparecidas, pero una ha aparecido en el domicilio de un familiar y otra apareció en la playa".

A esta tesis se acerca también el Ejecutivo regional. El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado que ha mantenido una conversación con la Delegación del Gobierno y le han transmitido que, al parecer, "ya no hay desaparecidos" y que han sido encontradas las dos personas que quedaban por localizar: "Por lo tanto, podríamos decir que hay 13 fallecidos y que, ahora mismo, no hay desaparecidos". A pesar de ello, dice que, "por prudencia", esperarán a la confirmación de la Policía.

Pero la Policía Nacional ha preferido no pronunciarse al respecto de las desapariciones en una entrevista para 24h. "Con respecto a la cifra de personas desaparecidas, preferimos ser muy cautos, dado que no se tiene constancia de que haya tantas personas desaparecidas -refiriéndose a las 18 que se manejaban el pasado domingo-. Nosotros nos basamos en datos reales y concretos, pero no descartamos la presencia de alguna persona más fallecida en el interior", ha manifestado un miembro del cuerpo.

Sí ha confirmado el portavoz de la Policía Nacional que son 13 las personas desaparecidas y que, por el momento, solo tres de ellas han sido plenamente identificadas: "El sistema de cotejo de muestras de ADN es un sistema que requiere tiempo, pero no vamos a cejar en nuestro empeño de hacerlo lo antes posible".

Madrugada de búsquedas

Los trabajos de rescate, desescombro y apuntalamiento que se desarrollan en los tres locales de ocio incendiados han continuado durante la madrugada de este lunes

El operativo de emergencias desplegado en la noche del domingo está compuesto por tres dotaciones del parque de bomberos de la capital, con 15 personas, a quienes asisten agentes de las policías local y nacional.

La Región de Murcia inicia este lunes la primera de las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno en señal de duelo, en la que los ciudadanos están llamados a guardar un minuto de silencio a las 12:00h horas a las puertas de los ayuntamientos y la sede de las principales instituciones.