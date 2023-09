María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba: "No hay una aceptación total de la Cultura en nuestro país"

María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba se citan con el público para rememorar la relación amorosa que mantuvieron dos grandes de nuestras letras, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Aquella pasión quedó plasmada en las cartas que ella le envió y hoy se conservan. Dos años después del estreno de Galdós enamorado en Las Palmas, cuna de don Benito, nos ofrecen ahora esta relectura del mismo, al que se ha incorporado Marta Gutiérrez-Abad como narradora que va hilando escenas. Emilio Gutiérrez Caba aventura que quizás se trate de su último trabajo como actor y María José Goyanes se muestra tan apasionada como él por una función tan especial como esta.

En primer lugar, me gustaría interesarme por la dolencia pulmonar que ha padecido este año.Emilio Gutiérrez Caba: Estoy prácticamente recuperado pero me falta algo de fuelle. Utilizo un poco de oxígeno, pero todavía no puedo hacer una función de teatro, porque eso requiere mucha energía y no tengo 'fiato' suficiente. Las dolencias pulmonares son complicadas de recuperar.

¿Qué han descubierto de Pérez Galdós y Pardo Bazán a través de sus cartas?EGC: Yo a don Benito lo conocía bastante como figura literaria, incluidos sus escritos políticos y las memorias del Parlamento Español. Lo admiraba mucho y este trabajo me reafirma en la admiración. Ha sido un trabajo estupendo y en la obra está apuntado lo que pudo ser don Benito.

​María José Goyanes: A mí me sorprendió que un hombre tan tímido, tan lánguido, tuviera una relación tan apasionada con un pedazo de señora hermosa, rotunda y abundante, ¡que se lo comía vivo!



"Te aplastaré y después hablaremos dulcemente de literatura", le dice Pardo Bazán en una de sus cartas.MJG: Es muy divertida la relación entre dos mentes como aquellas, manejando la ironía y el sarcasmo.

Los encuentros amorosos y discretos en aquella época debían ser bien complicados. Cualquier contratiempo podría frustrarlos y no había forma de avisar.MJG: Se podían mandar notas, pero las esperas le darían un encanto especial a los encuentros. Ella dice en un momento "la espera acrecienta más la violencia del deseo". Ahora empiezas una historia de amor y estás continuamente conectado. Cuentas cuándo te has acostado y cómo te has levantado. Todo es muy extrovertido.

Ahora además parece todo más complejo, con el poliamor y todo ese barullo.EGC: En otras épocas existía todo esto también, pero se calificaba de otro modo y creó muchos problemas personales a la gente que tenía ese tipo de sexualidad.

¿Creen que vivieron su amor de forma diferente, Pardo Bazán y Galdós?EGC: Él dice en un momento determinado que no hay dos amores iguales. Para ella tuvo mucha significación Galdós, como literato y como hombre.

​MJG: Además se apoyaron mutuamente hasta el final. Ellos ya estaban separados pero, un año antes de que muriera don Benito, ella le escribe una carta a Unamuno, porque había sido muy duro criticando una novela de Galdós. Se defendieron mutuamente porque eran dos personalidades muy significativas.

EGC: Don Benito lo pagó muy caro porque hubo un sector ultraconservador de la sociedad española que nunca se lo perdonó.

​MJG: El Premio Nobel se lo negaron, porque se recibieron muchos telegramas acusándole de ser un rojo sanguinario.

Galdós y Pardo Bazán mantuvieron una relación con una componente erótica, pero no renunciaban al intercambio intelectual. ¿El amor siempre ha de tener esas dos vertientes, para no estar abocado al fracaso?MJG: Para mí sí, porque yo sería incapaz de enamorarme de una persona que considerara intelectualmente pobre o que no hubiera leído un libro. El intelecto es un 50%. Si no, se trata de atracción sexual.

​EGC: El amor no tiene límites pero hay muchos casos de gentes que se han enamorado de otros que no les correspondían a nivel intelectual. Por ejemplo, Rubén Darío -mantuvo una relación con Francisca Sánchez del Pozo, una campesina analfabeta-.



¿La profesión teatral tiene el reconocimiento que se merece?EGC: Observaba en mis inicios y observo ahora, que no hay una aceptación total de la Cultura. La sociedad española rechaza a las gentes que, según ellos, no trabajan. Yo tampoco entiendo una sociedad en la que la gente va a la oficina de ocho a tres, pero no la desprecio. Sin embargo hay una inquina por las profesiones liberales: el pintor, el escritor, el artista, el periodista…

​MJG: Se creen que vivimos muy bien y vamos de fiesta en fiesta. Yo he oído en una manifestación frente al Ministerio de Cultura, decir "¡¿Pero estos qué querrán, si no trabajan y viven como reyes?!".

¿Qué momento vive actualmente el teatro privado?EGC: Hoy está desmantelado el teatro privado en España. Ayer dijeron los ministros de Cultura de la UE que la Cultura debía ser un bien protegido. ¡Eso son palabras, necesitamos hechos! Yo respeto mucho a los demás, pero quiero que me respeten a mí. Si no, se rompe la baraja. Yo respeto que las Fuerzas Armadas hagan un desfile el 12 de octubre -esa mañana los cazas atravesaban el cielo de Madrid preparando el desfile de esa fecha-, con el gasto que supone, pero exijo que también se respete nuestro trabajo. Me parece muy bien que desfilen, pero también que los niños coman gratuitamente en las escuelas y que los hospitales tengan las camas y los médicos necesarios.

Coincidieron en una película fantástica como Los chicos del Preu, en los años sesenta. ¿Qué recuerdan de aquel momento?MJG: Pedro Lazaga sabía hacer muy bien la comedia, porque tenía un ritmo y unas ideas muy claras. Muchos han bebido de esa fuente. Era muy gracioso porque en televisión, en La Clave, cada vez que se hablaba de la juventud se ponía esa película. No debían tener otra.

​EGC: Año 67. Fue una de esas grandes películas de Pedro Masó y Pedro Lazaga. Era la otra cara de la moneda de Nueve Cartas a Berta, en la que un joven volvía del extranjero y se encontraba en Salamanca con lo que era una capital de provincia de aquella época. Los chicos del Preu era lo contrario: todos alegres cantando y bailando, con Camilo Sesto y Karina. ¿Cuál era la España real? Pues yo creo que la de Nueve cartas a Berta. Esto era una recreación sui géneris.

En 1968 crearon juntos su propia compañía teatral. ¿Fue un paso arriesgado?EGC: Eran otros tiempos y se podía hacer con teatro con dos pesetas, con toda la gente necesaria. Teníamos tramoyistas, jefe de maquinaria, apuntador… Hoy no hay nada de eso y en los teatro públicos los presupuestos están mal equilibrados.

¿Si abandona el escenario como actor, señor Gutiérrez Caba, seguirá en calidad de director?EGC: Ese tipo de actividad sí podría hacerla, pero volvemos a lo de antes. Como no dirijas en un teatro nacional, que es muy difícil, sólo podría hacer monólogos porque es insostenible. Luego está la explotación del espectáculo. No es rentable, no puedes hacer nada. Yo prefiero en este momento quedarme en mi casa, porque cobro más como pensionista que como actor. Insisto. Es el Gobierno, o el Estado Español, el que no nos protege. No nos protegerá nunca. La manipulación y el dirigismo en este momento es mucho mayor que en la época franquista, por otros motivos. El teatro está totalmente en manos de la Administración. En aquella época estaba en parte, y también la censura te coartaba, pero las empresas privadas se permitían el lujo de hacer montajes arriesgados. El marido de María José, Manolo Collado, hizo Equus.



Que fue un gran escándalo, con María José Goyanes desnudándose en escena.MJG: Estuvo diez días el teatro cerrado y entonces éramos muchos actores en escena, ocho o nueve.

