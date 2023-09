Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid que volvió a la portavocía del PSOE por un día

Lo dice un diputado socialista: el PSOE de Pedro Sánchez es "una rueda". Puedes estar dentro y que te toque salir, pero también es posible que te llegue una segunda oportunidad pasado un tiempo. Ocurrió con Antonio Hernando y, ahora, con Óscar Puente (Valladolid, 1968). El que fuera alcalde de Valladolid ocupó la portavocía del partido durante un corto período, pero optó por centrarse en su mandato como regidor de su ciudad y dejó el puesto vacante. No obstante, ayer sorprendió a todos al ser el elegido por el presidente en funciones para dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en su investidura, lo que algunos alabaron por "descolocar" a los populares y otros criticaron por la dureza de su intervención.

La jugada la sabían cinco o seis personas. No más, según fuentes cercanas al presidente. Moncloa y Ferraz llevaban días esquivando la pregunta sobre si sería Sánchez quien replicaría a Feijóo en un nuevo 'cara a cara', el primero en una investidura. Pero ni en la mañana de este martes querían adelantar la decisión. Se habló de algún ministro o del portavoz parlamentario, Patxi López.

Sin embargo, el nombre que pronunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue otro: el de Óscar Puente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, cuenta con una gran experiencia en la vida política. Comenzó su militancia en el PSOE en 1990 y su aventura como concejal en 2007. Antes, había participado en la vida política de la capital castellanoleonesa desde 2004 por el PSOE, siendo Vicesecretario General de la Ejecutiva Provincial de Jorge Félix Alonso. También fue presidente de la Red Española de Ciudades Saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde noviembre de 2015.

Según explican fuentes conocedoras de la decisión, se lo ofrecieron hace alrededor de tres semanas. No lo dudó y se puso a escribir el discurso, marcado por un tono bronco. Sorprendente para quien no le conocía, esperado para quien sí. Porque otros compañeros de Puente señalan que una de sus especialidades es el debate bronco. Incluso su entorno reconoce que disfruta en ese registro. "Se me da bien", aseguraba él mismo ayer por los pasillos del Congreso. También Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, opinó al respecto: "El PSOE apuesta por Óscar Puente, su perfil más agresivo e incorrecto (a veces es abiertamente un macarra) para responder a Feijóo… Claro que esos perfiles funcionan en estos debates", compartió en la red social X.

"Vimos que fue un acierto desde el primer momento en el que salió", reflexionaban otras fuentes de la dirección socialistas, orgullosos por haber descolocado al PP. Uno de los motivos por el que fue elegido era "echar por tierra" el discurso de Feijóo de que el ganador de las elecciones es el que más votos tiene, no el que puede armar una mayoría parlamentaria para formar gobierno, como marca la Constitución Española. Puente ocupó la Alcaldía de Valladolid entre 2015 y 2023. Este año, la ola azul de las municipales y autonómicas le retiró del puesto. Obtuvo más apoyo que el candidato del PP, pero la única suma posible era la del actual alcalde, Jesús Julio Carnero, con Vox.

"De ganador a ganador", le dijo a Feijóo en su discurso, "no gana las elecciones el más votado, sino quien consigue gobernar". "Si su discurso parece duro es por la crudeza de las verdades", reflexiona una fuente autorizada de Moncloa, que asegura que otro de los éxitos fue haber provocado que el candidato del PP "desechara los argumentos que tenía contra el PSOE y que hubiera usado si hubiera salido Sánchez". También, que sacó del foco una hipotética amnistía a los políticos catalanes implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En cuanto a su futuro, es una incógnita. De momento, el viernes repetirá como contrincante de Feijóo. Y después ya se verá si hay premio para un aguerrido sanchista, que ha estado al lado del presidente desde el primer momento. De hecho, fue portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, pero no aguantó más de dos ruedas de prensa. Fuentes de la dirección del partido aseguran que no le apartaron, sino que decidió centrarse en su faceta de alcalde. Así las cosas, dio el salto al Congreso tras perder el bastión de mando y como beneficiado del 'gesto' de Sánchez de traerse consigo a cargos de su partido que perdieron el poder en las municipales del pasado mes de mayo por el desgaste del Gobierno de coalición.