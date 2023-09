El Congreso de la Comedia: Feijóo se queda sin 'cara a cara', Sánchez calla y Puigdemont pide la palabra

El Congreso de los Diputados vivió este martes un día histórico. Son incontables las jornadas parlamentarias a las que se les ha puesto ese calificativo en los últimos años. La de hoy tuvo su aquel, porque también fue un día de primeras veces. Al menos, para dos de los grandes protagonistas del día. Nunca antes se había subido a la tribuna del hemiciclo el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo. Le quedan por delante muchas otras, pese a los augurios de la oposición. La jornada de ayer fue un ensayo general del liderazgo del popular para la próxima legislatura.

Tampoco había debutado como parlamentario Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y ahora diputado socialista. Su estreno fue el truco final de Pedro Sánchez, que llevó al límite la estrategia del silencio. Para los socialistas, supuso la derrota de Feijóo. Para el propio candidato, fue convertir el Congreso en El Club de la Comedia. Risas hubo, desde luego.

Pero comencemos por el principio de un día que duró casi de sol a sol. Los parlamentarios estaban citados a las 12 del mediodía. No fueron los únicos en acudir a vivir la histórica jornada, que seguirá este miércoles y, previsiblemente, finalizará el viernes con la derrota del candidato. A Feijóo también fueron a verle varios compañeros de partido. Entre otros, hasta nueve presidentes autonómicos, que fueron entrando poco a poco. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó con el de Andalucía, Juanma Moreno. Pocas imágenes tan elocuentes como la que une a las dos almas del PP apoyando a su candidato. También acudieron alcaldes, como el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del que se acordó Puente en un punto de sus intervenciones.

Feijóo, al que aclamó un pequeño grupo de personas a las afueras del hemiciclo -y que antes habían abucheado a Sánchez- optó por entrar acompañado por su grupo parlamentario, que ya en el hemiciclo le gritó "presidente, presidente". Además, le aplaudieron en varias ocasiones durante la hora y media que duró su primera intervención y que comenzó con la amnistía. Nada más terminar, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspendió la sesión.

Y cada uno se fue con los suyos. El presidente del PP comió en un restaurante llamado El rincón de Esteban. Irónico nombre si se tiene en cuenta que si no alcanza la Moncloa será, entre otros motivos, porque otro Esteban -Aitor- no le da sus cinco votos. Atrás quedaron los días en los que el portavoz del PNV compadreaba en la tribuna con otro presidente gallego -Mariano Rajoy- hablando de tractor y grano.

Con el estómago lleno volvieron sus señorías al hemiciclo. A alguno que otro se le revolvió con el golpe de efecto que tenía guardado Sánchez, que pareció haber decidido que entre las funciones que tiene como presidente "en funciones" no estaba la de hablar. Y en su lugar salió Puente. La decisión, tomada "con el tiempo suficiente como para que funcionara", según Moncloa, la conocían cinco personas y fue ejecutada a la perfección, según ellos. Ningún periodista adivinó que sería el exalcalde de Valladolid el elegido. Tampoco Feijóo.

Y ahí comenzó el lío. Puente atacó con dureza al PP, cuyos diputados llamaron "cobarde" al presidente del Gobierno. Y descolocó a los populares. Feijóo, con el tono más duro de todo el día, criticó que el PSOE convirtiera el hemiciclo en "El club de la comedia". Y utilizó hasta la réplica a Vox para seguir hablando de Puente. Este rifirrafe no lo vieron la mayoría de presidentes autonómicos del PP, fuera ya del Congreso. Habían llegado, en cambio, los principales líderes de la izquierda madrileña: Juan Lobato, del PSOE; y Mónica García, de Más Madrid.

Faltaba Ramón Espinar, que fue secretario general de Podemos en la Comunidad. Lo siguió en Twitter, donde comentó que la decisión de poner a responder a Puente convertía el Congreso en "una prolongación de Twitter". No le faltó razón. El anterior líder de su partido, Pablo Iglesias, acudió a la red social para destacar a Puente como "el perfil más agresivo e incorrecto (a veces, abiertamente un macarra)" del PSOE. Otro de los protagonistas del día, Carles Puigdemont, utilizó también las redes para pedir la palabra. "Pido la palabra por alusiones", escribió en X. Lo hizo en catalán, el idioma que también utilizaron su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el de ERC, Gabriel Rufián, con corbata. No era la primera vez, pero sí es indicativo de la importancia de la cita. Además, el republicano quiso cambiar el "tractor" de Aitor Esteban por una "furgoneta", en la que caben, dijo, los diputados que el PP cosechó en Cataluña en las elecciones generales del 23 de julio.

No fue la única lengua usada en el hemiciclo. Marta Lois, de Sumar, se lanzó a hablar en gallego. Había que aprovechar la polémica aprobación del uso de las lenguas cooficiales que, una semana después, ya no es tal. En castellano opinó sobre la amnistía, y con la amnistía también terminó Feijóo, una vez pasadas las nueve de la noche: "Aquí la cuestión es que Rufián y Nogueras se preguntan si el señor Sánchez dice sí o no a la amnistía, al referéndum y a hacer internacional el conflicto". Sánchez observó desde su escaño y, como hizo a lo largo del día, guardó silencio. Ya habrá tiempo de hablar. Sobre todo, si la hipotética futura investidura del socialista se alarga tanto como la de este martes del popular.