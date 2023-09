Mabel Lozano denuncia en 'Ava' la explotación sexual de mujeres con discapacidad: "Son más fáciles de captar y de explotar"

"Este melón no estaba abierto, era importante contarlo, para empezar a contabilizar y empezar a ver datos", ha aseverado Lozano en una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación del documental este lunes, 25 de septiembre, en Madrid.

La propuesta, cuyo guion está coescrito con Isabel Peña y que está ya preseleccionada para los premios Goya de 2024, retrata la realidad de las víctimas de trata con discapacidad intelectual a partir de la historia de Ava.

La también guionista, productora y actriz ha explicado que este proyecto nació a partir de que María, la madre de Ava, se pusiese en contacto con ella para contarle lo sufrido por la joven, una menor con discapacidad intelectual y con un pasado de violencia en Colombia que fue adoptada en España, donde con 17 años fue captada por una red de trata ubicada en Palencia.

"Yo empecé a investigar sobre la trata de mujeres con discapacidad intelectual y vi que todas las asociaciones habían tenido estos casos. El CERMI ya estaba hablando de trata y discapacidad intelectual. Es decir, no era nuevo. Pero lo que ocurre es que de lo que no se habla, no existe", ha señalado Lozano.

En este sentido, ha advertido del peligro que corren las mujeres con este perfil porque son "más fáciles de captar y de explotar". "No tienen signos externos de discapacidad, están expuestas en las redes sociales, son más fáciles de captar y son más dóciles para explotar. Además, una mujer con una discapacidad intelectual no va a tener herramientas y recursos para salir y denunciar", ha precisado la directora, quien ha lamentado que no se haya investigado lo suficiente al respecto.

Dificultad para identificarlas

Además de la falta de representación en los estudios importantes en la materia, estas víctimas también se ven afectadas por la dificultad de identificarlas, ha subrayado Lozano, quien en el documental denuncia también la historia de una niña rumana con discapacidad intelectual vendida por su propia madre a un proxeneta español. Este la explota, pero no la mantiene en cautiverio, si no que deja que salga de casa o le da dinero para "chuches".

"Es muy difícil para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificar a estas mujeres porque eso no es lo normal en la trata. Tienen llaves, pueden entrar y salir, tienen pequeñas cantidades de dinero y entonces resulta mucho más difícil porque los indicadores de la trata son el cautiverio, no tener dinero o el no tener pasaporte", ha ahondado la directora, incidiendo así en lo dóciles y manipulables que son estas víctimas.

Asimismo, ha advertido de que en España existen recursos contra la trata y para personas con discapacidad, pero no para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de trata. Sin embargo, ha celebrado que en la Guardia Civil y Policía Nacional se han incorporado ya equipos específicos para ayudar a mujeres con discapacidad a la hora de prestar sus testimonios.

Igualmente, la falta de recursos se refleja en el documental a partir de la historia de una joven nigeriana que pese a acceder a los recursos no progresa con éxito por no haberse dado cuenta de las Administraciones de que era una mujer con un 30% de discapacidad intelectual.

Consecuencias para toda la vida

Lozano ha demandado así recursos específicos para rehabilitar a estas víctimas que al salir del entorno "deshumanizado y violento" de la prostitución se enfrentan a traumas y problemas mentales que les afectan "para toda su vida".

"Esquizofrenia, trastorno de doble personalidad, trastornos autolíticos, mogollón de enfermedades mentales", ha resaltado la directora, para incidir en que todo ello deriva también del consumo de drogas que fomentan las redes sobre estas mujeres: "A Ava le daban de desayunar sopa y cocaína. Lo hacen para engancharlas y que estén más pendientes del consumo que de salir corriendo".

La productora e intérprete, quien ha alertado también de la vulnerabilidad de las mujeres con este perfil para ser captadas a través de redes sociales como TikTok e Internet, ha llamado a reflexionar sobre por qué los proxenetas compran a niñas y mujeres con discapacidad intelectual.

Así, ha destacado que todo responde a la demanda, lo que, a su juicio, muestra lo que se está "haciendo como sociedad". "¿Quién es capaz de comprar a una persona que tiene una mochila tan terrible? ¿Por qué? Porque ejerce mucho más su poder. Porque ahora mismo el tema de la prostitución, el tema de la trata, no va de placer, va de poder. Y con una mujer con discapacidad intelectual ejercen mucho más esa cuota de poder", ha apostillado.

Para Lozano, esto deriva del consumo de la pornografía, "incentivador de la prostitución". "Esto nos pone frente al espejo y es terrible", ha clamado, para avisar del peligro de que los niños vean esto y quieran luego practicar lo visto.

Por último, ha urgido a legislar para "condenar todas las caras del proxenetismo" e impulsar una ley integral contra la trata "con perspectiva de genero". "Esto es un crimen contra las mujeres por el hecho de serlo", ha criticado, para mostrar su confianza en la tendencia de España hacia la abolición de la prostitución. "Esto es violencia hacia las mujeres y no podemos hablar de igualdad mientras esto existe", ha sentenciado.