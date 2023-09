Romántica, pero con una gran ausencia: así ha sido la boda de Miriam Corregüela, la hija de Ginés, el 'rey de los bocadillos'

Miriam Corregüela Hurtado y su novia, Sendy, se dieron el 'sí quiero' el pasado 22 de septiembre. Después de años de romance, las dos jóvenes pudieron celebrar el que, sin duda, se ha convertido ya en el mejor día de su vida. En Úbeda, Jaén, la pareja se dio el 'sí, quiero', rodeadas de sus familias y personas más cercanas, pero con una gran ausencia, la de Ginés Corregüela, el padre de la andaluza.

Gracias a la madre de Miriam, Isabel Hurtado, se pudieron ver detalles de cómo fue el bonito enlace. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió uno de los momentos más emotivos del viernes, el abrazo entre madre e hija. Una relación que contrasta con completo con la que la joven y su padre mantienen.

Poco después, era la propia Miriam quien quería compartir su felicidad con el mundo. A través de sus redes publicaba una serie de imágenes en las que se la pudo ver junto a sus amigos y su ya mujer, demostrando un cariño que llevan desbordando desde el primer momento.

Isabel y su hija Miriam en su boda. isabel.hurtado.351 / INSTAGRAM

Prueba de ello es la última publicación de la joven en su perfil, donde demuestra el amor que siente por su mujer: "Solo tú entenderás el porqué del día de hoy. Te quiero para siempre, comienza lo bueno y el sí, quiero más importante de nuestras vidas".

Un viernes de ensueño que se convirtió en una pesadilla para Ginés. Él, alejado de todo, tuvo problemas en aceptar la orientación sexual de su hija, aunque lo que más le distanció fue la doble vida del fuera concursante en Supervivientes. Por ello ni el conocido en Tiktok como 'El rey de los bocadillos' ni su novia, Yaiza, acudieron al evento.

"Fue duro, el momento de la boda lo pasé mal, pero si ella no quería que fuese, pues nada", aseguró el propio Ginés en Fiesta, "creo que eso no lo piensa ningún padre. Al final, se torció todo un poco. No he visto ninguna imagen de la boda". Una situación que Emma, la presentadora, no tardó en subsanar mostrando fotografías del evento. Una acción que emocionó al padre: "No tengo palabras ahora mismo. Me emociona. Me hubiera gustado estar".