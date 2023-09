Ginés Corregüela confirma entre lágrimas que no ha sido invitado a la boda de su hija: "No quiero que nadie sienta lástima por mí"

Ginés Corregüela ha recibido uno de los golpes más duros que podía sufrir. El conocido como 'el rey de los bocadillos' en TikTok ha explicado a través de su cuenta que está viviendo una pesadilla. Y es que el andaluz no ha sido invitado a la boda de su hija.

El 23 de septiembre Miriam Corregüela y su novia Sendy se darán el 'sí, quiero'. Las novias están ultimando los detalles más esenciales de su enlace, que promete ser "mágico". Sin embargo, el bonito día estará entristecido por la ausencia de su padre.

Era el exconcursante de Supervivientes quien daba la noticia debido a la gran cantidad de preguntas de sus seguidores. Todo el mundo estaba expectante por saber si el tiktoker iría o no a la boda de su hija. Unos comentarios que afectaron tanto a Ginés que no pudo evitar llorar al confesar la realidad.

Sin apenas voz y con los ojos acuosos, Ginés explicó en un directo que, efectivamente, no acudirá a la boda, aunque no por decisión propia: "Ya sabéis que no voy a la boda. Quiero que sea feliz y que tenga un día espectacular con los que dice que son 'suyos'".

"Y los que no somos suyos, que al final somos suyos, más que muchos, que sepa que la familia siempre está ahí y la va a apoyar siempre. Si su padre no está, pues bueno, pues ya está. A lo mejor está por otros sitios. Y su padre siempre va a estar con ella", ha explicado con emoción el andaluz al punto de tener que salir de cámara.

Finalmente, ha querido dejar claro que no lo cuenta para hacerse la víctima, aunque no pueda evitar sentir dolor: "No quiero que nadie sienta lástima por mí, pero me toca un poco la fibra y me pongo un poco tierno. No duermo porque no es tan fácil la situación que tengo. Al final, es muy duro y esto es una herida, pero se irá curando. Sé que viene una semana muy dura para mí".