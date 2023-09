El juez archiva la querella contra Amparo Rubiales por llamar "judío nazi" a Bendodo: no es "ofensivo" ni "incita al odio"

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla ha archivado la querella por presunto delito de odio presentada por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, contra la expresidenta del PSOE de Sevilla Amparo Rubiales tras llamarle esta "judío nazi" a través de las redes sociales, expresiones que, según el fallo, "no incitan al odio".

En el auto, al que ha tenido acceso 20minutos, el magistrado determina que en las expresiones vertidas por la socialista "no se aprecia la existencia de ninguna incitación al odio, la hostilidad o a violencia para conseguir objetivos políticos", así como tampoco "la presencia de un riesgo real para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".

El juez alude a dos únicas publicaciones en la red social X (antes Twitter), los días 3 y 28 de junio de este año, sin que posteriormente se hayan "reiterado publicaciones de índole similar". Estas, además, se realizaron en el contexto de unas "críticas políticas" de Bendodo, recuerda el juez, relativas a la convocatoria de las elecciones generales de julio, en las que llamaba "tramposo" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Rubiales, continúa el magistrado, hizo uso de su "libertad de opinión y expresión" para "denunciar un comportamiento con el que no está de acuerdo desde la órbita política". Además, añade el juez Miguel Ángel Gálvez, aunque el derecho a la libertad de expresión "no es absoluto", las manifestaciones de la socialista "no pueden ser calificadas, ni por su contenido ni por el contexto temporal en que se realizan, como expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas".

Cabe recordar que la propia Rubiales declaró ante el juez que expresó sus comentarios hacia Bendodo en términos "coloquiales", del mismo modo que circulan recriminaciones como "facha o rojo", negando así cualquier "intencionalidad peyorativa o antisemita".

Por todo ello, el magistrado ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas, sin perjuicio del derecho de acciones civiles que pueda ejercitar como querellante Elías Bendodo.