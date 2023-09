El Ayuntamiento acusa al PSOE de ocultar informes que alertaban del mal estado del ficus de la Encarnación

La caída de una rama del ficus de la plaza de la Encarnación el pasado domingo ha provocado otra guerra abierta entre el equipo de Gobierno y el grupo socialista municipal que se achacan mutuamente la culpa de lo sucedido. Mientras el PSOE de Sevilla acusa al alcalde, José Luis Sanz, de no haber tomado "medidas preventivas" antes de lo ocurrido tras asegurar el propio alcalde en la red social X que "estaba todo preparado para hacer una actuación integral el pasado viernes", el PP defiende que los problemas del árbol se vienen arrastrando desde la época socialista y les acusa de haber "ocultado informes" que alertaban del mal estado de este árbol centenario.

A este respecto, el Ayuntamiento ha hecho público este martes tres informes técnicos, a los que ha tenido acceso 20minutos, que advertían del estado del mencionado ejemplar así como de otros similares. El primero data de 2018 y recomendaba "medidas de seguridad ante el estado de los ficus de la plaza del Cristo de Burgos, del Museo y La Encarnación". Sobre este último, el documento aconsejaba la "instalación de sustentación externa para garantizar la estabilidad del ejemplar".

Así, en 2021 otro informe realizado por el área de Parques y Jardines informaba de medidas preventivas necesarias para los citados ficus con objeto de garantizar la seguridad de los mismos como las "sustentaciones de los ejemplares" además de otras medidas generales como las "delimitaciones de las zonas de paso bajo las copas" y que, según Rincón, "no se ejecutaron". En 2022, tras la caída de otro árbol semejante, también situado en la plaza de la Encarnación, el Consistorio solicitó un "plan de actuación de emergencia de actuaciones correctivas" y que "tampoco ejecutaron", ha asegurado la edil.

A este respecto, el PSOE ha criticado de nuevo al alcalde, José Luis Sanz y la concejal, Evelia Rincón, por aportar "informes sesgados" al difundir los documentos relativos a la evaluación continúa del riesgo existente del árbol pero "no de las actuaciones posteriores para controlar el riesgo y ejecutadas por la plantilla de Parques y Jardines, a quienes está acusando de no trabajar desde 2018", ha abundado el grupo socialista.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha acotado la zona y apuntalado el árbol y continúa trabajando para resolver la situación del ficus de la Encarnación con la puesta en marcha de varias medidas que consisten, en una "poda de seguridad" de la copa a fin de estabilizarlo para después poder "analizar el alcance de la pudrición del tronco y el estado de la madera", y a partir de ahí, emitir un informe para "valorar las decisiones que se adoptarán", si bien, fuentes municipales han asegurado que "la tala sería la última opción", ya que "los árboles no son un peligro, sino su falta de mantenimiento o cuidado como ha ocurrido con el ficus de La Encarnación en estos últimos años", ha apostillado Rincón.

Además, el Gobierno municipal está estudiando el "traslado de los bancos cercanos" para prevenir riesgos de daños personales por posibles caídas de ramas así como "ampliar los parterres" de estos árboles singulares para que las raíces tengan más espacios para poder crecer. En este sentido, la delegada ha asegurado que las obras de la plaza de Encarnación "redujeron el espacio de las raíces del ficus, reduciendo la falta de oxígeno y provocando necrosis y la consiguiente caída de ramas", una situación que pretende prevenir ampliando los parterres de los ficus en la Plaza Cristo de Burgos y Plaza del Museo.

">

Mientras los vecinos y comerciantes de la zona viven asustados ante el "miedo" que se vuelva a repetir el episodio vivido el pasado domingo, pero la mayoría de las personas con las que ha hablado este medio, no quieren que se tale, alegando que es un ejemplar "muy antiguo" y "da sombra" a la plaza. No en vano, Rocío, una vecina que pasa habitualmente por la plaza para ir a trabajar, considera que "debería podarse más a menudo porque es una zona muy transitable, pero no me gustaría que lo quitaran del todo, lleva mucho tiempo".

Ficus plaza de la Encarnación R.M.T

Adriana, trabaja en la misma plaza, afortunadamente "no estaba aquí cuando ocurrió" y comenta que cuando llegó vio a los operarios podando, prefiere "no pensar si es peligroso o no" y espera "que no vuelva a pasar", amparándose en el clima de la ciudad, "en Sevilla no hay mucho viento fuerte para que se tire". Precisamente, el desplome de parte del ficus ocurrió en un día de lluvia, y aunque el Ayuntamiento no ha detallado si esta fue un factor desencadenante, los residentes y trabajadores consideran que gracias a las precipitaciones "había menos gente en la plaza".

"Eran las 8.30 horas y el local estaba cerrado", relata a 20minutos la encargada del restaurante la Malvaloca, situado junto al árbol y cuya copa le da sombra a este establecimiento. "Sentimos un poco de miedo e incertidumbre porque nunca sabes cuando puede pasar de nuevo" y lamenta que "la terraza está más vacía, se ha notado la pérdida de clientes" e incluso "mucha gente no se ha querido sentar [en las mesas de fuera] por miedo" y "preguntan si puede caerse la farola" que hay junto al árbol y a este establecimiento, que "se ha doblado y "la han dejado así", doblada y sin protección.

Colinda con este local el bar 'Doña Encarna', cobijado también bajo las frondosas ramas del centenario ficus. Su encargado, Darío, asegura que "se veía venir, el Ayuntamiento decía que iba a podarlo pero no vinieron", lamenta al tiempo que añade que "tenemos miedo" y se ha notado el descenso de clientela por "miedo a que pueda caerse otra rama".

"Estamos con la incertidumbre de lo que vaya a pasar con el árbol", continúa Darío mientras señala unas ramas que reposan sobre el toldo del bar y que "podrían desprenderse", si bien confía en que el Consistorio tome "medidas de seguridad" y añade, al igual que muchos vecinos, que no quiere que se tale, "da sombra", algo muy necesario con "el calor y los días de sol" de la capital hispalense.

Darío recuerda que ya hace dos años se cayeron varias ramas, al igual que José el propietario del Kiosco Las Setas, cuya ventana tiene unas privilegiadas vistas al árbol. Se acuerda que hace un año se cayó otro ejemplar. "No estamos seguros", "habrá que darle una solución a esto", ya nos advirtieron que el árbol estaba de "mírame y no me toques" y teme que "coja a alguien", ya que "la plaza está siempre llena" de residentes, vecinos de Sevilla, trabajadores y turistas, y confía que no le afecte al negocio porque lo ocurrido "es un peligro", "hasta que no mate a alguien, no lo quitarán", concluye el quiosquero, testigo directo de cómo la caída de la rama se ha convertido en la comidilla del barrio en los últimos días.

Cabe recordar que el accidente, en el que no hubo que lamentar heridos, tuvo lugar en una zona muy transitada de la ciudad, en las proximidades de la céntrica calle Puente y Pellón, cerca de la iglesia de la Anunciación. Tras lo ocurrido, efectivos de los cuerpos de seguridad se desplazaron a la zona y como medida preventiva se acotó el área, se apuntaló el árbol y se recomendó a la ciudadanía "tomar itinerarios alternativos".