Borja Sémper alterna el castellano y el euskera en el Congreso: "Vivir en una España con varios idiomas es una suerte"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha alternado el vasco y el castellano en su intervención en el primer pleno con lenguas cooficiales celebrado en el Congreso de los Diputados este martes. Con los diputados de Vox ya de vuelta en el hemiciclo tras abandonarlo en protesta del empleo del gallego por parte del diputado socialista Besteiro, el empleo del euskera por parte de Sémper ha provocado un segundo abandono de la formación de ultraderecha.

"Mis hijos hablan en euskera y el presidente de mi partido habla gallego", ha expuesto el popular para defender la pluralidad del PP. Sémper ha pedido "prudencia" al portavoz del BNG por hablar "en nombre de los gallegos con un solo diputado".

En su turno de palabra, Sémper ha subrayado que "vivir en una España con varios idiomas es una suerte", al tiempo que ha defendido que "es absurdo despreciar una lengua común", por lo que ha cargado contra la reforma del reglamento propuesta por socialistas y nacionalistas "forzando unos plazos de forma irrespetuosa con esta cámara".

"Todo esto porque así se impuso en una negociación del partido socialista con los partidos nacionalistas", ha afirmado. "Sánchez necesita los votos de los independentistas, por eso estamos aquí y eso lo sabemos todos", ha dicho.

El empleo del euskera por parte de Sémper se ha producido un día después de que asegurara que no iba a emplear lenguas cooficiales porque no iba a hacer "el canelo" ni "cosas raras", y asegurar que hablarían en castellano porque quieren que los españoles les entiendan y no convertir la Cámara Baja en una "caja de resonancia" de diputados para diputados.

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reaccionado este martes tras escuchar a Sémper intervenir desde la tribuna del Congreso en vasco en su cuenta de la red social X (antes, Twitter): "Pues parece que Semper ha hecho finalmente, en sus propias palabras, el canelo", ha escrito.