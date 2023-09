Junts y ERC avisan a Sánchez: dan por descontada la ley de amnistía y dicen que "cobrarán por adelantado"

Ser investido de nuevo como presidente del Gobierno no va a salir nada barato a Pedro Sánchez. El líder del PSOE, que para seguir en Moncloa necesita hacer cesiones al secesionismo catalán, de cuyos votos depende en el Congreso, está recibiendo de ambas facciones del independentismo el mismo mensaje: si quieres investidura, el precio va a ser muy alto, sin contar con la amnistía.

Este sábado, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha intervenido en un acto de su partido, donde ha dado "por descontada" la amnistía para los condenados y fugados del procés.

"ERC solo permitirá que comience la nueva legislatura si el Gobierno español vuelve a asumir y pone en el centro de la agenda política" la negociación del llamado conflicto catalán.

La líder independentista radical, fugada en Suiza desde marzo de 2018, dice que los grandes objetivos de Esquerra son "poner fin a la represión" y "hacer viable" un referéndum para el que consideran que hay "un gran consenso" en Cataluña.

"Si la mesa de negociación debe ser el centro de la agenda política, desde Cataluña nos hemos de poder sentar en igualdad de condiciones y por eso la amnistía, damos por descontada la amnistía que ha de poner fin a esta asimetría en la negociación del conflicto político", dijo Rovira.

ERC aquí entiende y da por descontada la ley de amnistía que solo falta acabar de concretar

Según Rovira, la amnistía ya estaba planteada "como condición previa" en las negociaciones para la constitución de la mesa del Congreso, porque para ellos "allí comenzaba verdaderamente esta nueva legislatura y era imprescindible tener el compromiso firme y firmado del partido socialista y de Sumar de poner fin a la represión política".

"ERC aquí entiende y da por descontada la ley de amnistía que solo falta acabar de concretar", ha añadido la prófuga de la justicia, que ha advertido de que "no vamos del todo bien, ERC no se quiere encontrar con una negociación de último minuto, con concesiones de último minuto con finalidades partidistas, no estaremos, ERC estará si delante encuentra un futuro Gobierno español que asuma la resolución democrática del conflicto catalán".

Marta Rovira ha agregado que confía en "la resolución democrática del conflicto político" catalán abriendo un proceso de negociación y ha sostenido, esta es "la mejor" vía para alcanzar la "república catalana".

Por ello, sostiene que la agenda debe girar en tres ejes: la autodeterminación, en la celebración de un referéndum, y la amnistía "para poner fin a la represión política, al uso de la fiscalía, jueces, policías, al espionaje político, todo lo que el Estado ha usado contra el movimiento independentista".

Además, ha advertido de que si Pedro Sánchez quiere apoyo "para toda la legislatura" debe poner en el centro de su agenda la resolución de este conflicto político

No son las únicas demandas de ERC: "Basta de trenes indignos, necesitamos poder tener las competencias y recursos que hagan falta para servir con dignidad desde las instituciones el día a día de nuestra gente. Basta de déficit fiscal injusto, basta", sentenció Rovira.

Las amenazas de Junts

También habló este sábado la otra cara del independentismo: Junts, y lo hizo a través de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, que dijo que "no rebajarán demandas, como parece que hacen algunos", en referencia a ERC, y que su partido, además, "cobra por adelantado".

"No aflojaremos, no nos van a temblar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos", ha dicho la política secesionista en un acto en Mataró.

"Que nadie se equivoque, esto no se trata de reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación (catalana)", dijo Nogueras.

"Si el PSOE quieren negociar con Junts ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación", ha añadido la política radical, que ha advertido al PSOE de que no crea que "el tiempo arreglará los problemas, porque se pueden llevar sorpresas, y eso va tanto por el catalán como por la amnistía".

"Nosotros no hacemos nada a cambio de nada y ya se ha empezado a recuperar el respeto que algunos habían contribuido a que se perdiera, y mientras dependa de nosotros, Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza", añadió la portavoz de Junts.

Respecto a la reciente condena de Miquel Buch, Nogueras ha dicho que "el escarnio y la venganza es el único lenguaje que conocen, pero aún no saben a quiénes tienen en frente; nosotros no cederemos ni medio milímetro en la defensa de nuestro país, nuestros derechos y el bienestar de los ciudadanos de Cataluña", sentenció.