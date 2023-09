Elena Valenciano (PSOE) avisa de que el PSOE está "en manos" de "la derecha supremacista" de Junts y que la amnistía "no es posible"

La ex vicesecretaria general del PSOE y miembro del Consejo de Estado Elena Valenciano ha advertido este viernes de que su partido está "en manos" de "la derecha supremacista" de Junts, y considera que una ley de amnistía no se aprobará porque "no es posible".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la exdirigente socialista, que fue número dos del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba, comprende que el PSOE de Pedro Sánchez trate de negociar "hasta el límite" con Junts, pero ha advertido de que "el límite tiene que ser la Constitución". Para la ex vicesecretaria general, pactar con quien desea "la inestabilidad del país y la fractura del mismo" es "una estrategia muy endemoniada".

Por otra parte, Valenciano se ha mostrado confiada en que la posible ley de amnistía no saldrá adelante porque "no es posible". "Al margen del debate jurídico, algo tan serio, importante e irreversible como una amnistía sólo debería hacerse con consensos muy amplios", ha dicho, citando un artículo del escrito Javier Cercas en El País.

Un día después de que el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo fuera expulsado del PSOE, la consejera de Estado ha lamentado la decisión, recordando que cuando fue vicesecretaria general con Rubalcaba se escuchaban "voces críticas prácticamente todos los días" y que "jamás" pensaron en expulsar a nadie.

"La noticia de que un partido expulsa a alguien nunca es una buena noticia", ha añadido, aunque ha asegurado que no conoce los motivos por los cuales la Ejecutiva del PSOE ha tomado esa decisión.

En todo caso, Valenciano también ha criticado la estrategia del PP, al convocar un acto el domingo 24 de septiembre en contra de una posible ley de amnistía. En su opinión, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "no está jugando de manera limpia" convocando protestas mientras prepara la investidura.

A su juicio, es "contradictorio" el ensalzamiento que los populares están haciendo de exdirigentes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui, puesto que, ha recordado, en el pasado jugaron "sucio" contra ellos.