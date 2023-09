Sánchez dice que se dedicará "en cuerpo y alma" a su investidura con un proyecto "que sea consecuente con la Constitución"

Lograr superar una investidura "auténtica" con un proyecto "consecuente con la Constitución" que "mire a los próximos meses, pero tenga en cuenta los retos de las próximas décadas". Son los deberes que se pone a sí mismo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una vez que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Así lo ha trasladado en su primera aparición pública tras haber contraído el coronavirus -lo que le impidió asistir a la cumbre del G20 en Barat- y ante los empresarios, a los que les ha garantizado "estabilidad".

“Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr la investidura”, ha proclamado Sánchez en la sede de la CEOE, donde ha presentado la propuesta estratégica de la Presidencia española de la UE para fortalecer la seguridad económica y el liderazgo global de la UE en esta década. En este sentido, ha asegurado que se dedicará a “dialogar con las formaciones” -necesita el sí de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG-, pero también “con la sociedad civil”. El objetivo del ahora presidente en funciones será presentar un proyecto “de progreso y convivencia” que garantice “estabilidad” y que sea “consecuente” con la Constitución Española.

Este último matiz no es baladí, puesto que el precio a pagar será una ley de amnistía sobre la que el PSOE no ha dicho más que todo lo que haga estará “en el marco” de la Carta Magna. De hecho, tras haberla negado en la campaña electoral, la última vez que se le preguntó al respecto aseguró que él no era quién para decir si era constitucional o no y pasó la pelota al Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista. Todo ello, para que sea un “proyecto conciliador que mirará a los próximos meses, pero tendrá en cuenta los retos de las próximas décadas”.

Eso sí, lo hará una vez fracase la investidura de Feijóo, que está a cuatro votos de la mayoría absoluta. Contra el ahora candidato, Sánchez ha sido duro. Además de asegurar que su investidura será "auténtica", el presidente en funciones ha dicho "entender mal" la "pérdida de tiempo" al que Feijóo ha sometido al país. "A un período de parálisis de un candidato que se desentiende de su investidura y protesta ante cualquier otra", ha lanzado refiriéndose al "acto" que el PP ha convocado para protestar contra una hipotética ley de amnistía dos días antes de someterse a la votación de la Cámara Baja. "Es una forma de actuar nociva. El tiempo es oro y lo está haciendo perder cuando hay cosas muy urgentes de resolver", ha añadido.

Los límites de la inversión extranjera

El presidente en funciones también ha querido marcar posición sobre otro de los temas de actualidad: la compra por parte de la saudí STC del 9,9% de Telefónica. Sánchez ha celebrado y ha tildado como una “buena noticia” el hecho de que inversores internacionales se interesen “por las empresas españolas” porque supone “una inyección de recursos” y, también, que España “ofrece confianza, seguridad y cuenta con un tejido de empresas de primer nivel”. Eso sí, ha advertido de que el Gobierno “cuenta con instrumentos” para “proteger su soberanía nacional e intereses estratégicos”.

Ha citado en este punto la legislación de control de inversiones, “una de las más rigurosas” y que da potestad al Ejecutivo de vetar la operación, ya que Telefónica tiene contratos con Defensa de suministro de comunicaciones, fibra y ciberseguridad. Así, Sánchez ha lanzado que el Gobierno está “analizando detenidamente” la inversión y ha advertido que garantizará que “en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional”. “El límite para la inversión extranjera son nuestros intereses nacionales”, ha remachado.