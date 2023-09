El PP recurre a la Mesa del Congreso el uso de lenguas cooficiales y sienta las bases para futuras impugnaciones ante la justicia

El Partido Popular ha lanzado su primera ofensiva contra la "imposición" de las lenguas cooficiales en el Congreso. "No tiene consenso y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha informado que la va a aplicar antes de que entre en vigor" la reforma del Reglamento, ha denunciado la portavoz parlamentaria del PP, tras la reunión de la Junta de Portavoces que ha tenido como único punto del día dicha proposición de ley. "Ya no es solo rizar el rizo, sino situarse al margen de la legalidad vigente", ha insistido Cuca Gamarra, que a continuación ha anunciado que el PP llegará hasta el final de este asunto.

El primer paso que tomarán los populares es el de presentar un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso. Esto es una petición formal para que la Mesa -con mayoría de PSOE y Sumar- frene la tramitación para abrir un debate sobre ella. El órgano tendrá hasta el próximo martes para analizar el escrito. Claro que también puede rechazar directamente la recusación y con ello acallar la ofensiva. No obstante, fuentes parlamentarias explican que este es un paso necesario antes de poder dar otros pasos contra la medida. De este modo, el PP se prepara para futuras impugnaciones ante la justicia.

Tal y como han explicado desde el PP, no se oponen al uso de las lenguas cooficiales que ya se aplica, aunque de otro modo, en el Senado. Eso sí, siempre que se respete que "las lenguas deben ser para el entendimiento y que no fomenten la división". Lo que rechazan de plano es que el Gobierno en funciones lo quiera aplicar sin que esta entre en la ley. "¿Para qué reformamos nada si Armengol ya lo aplica?", se pregunta Gamarra, para quien el hecho de que esta norma vaya a aplicarse "sin debate y sin que entre en vigor" no es posible en una democracia.

Para el Grupo Parlamentario Popular, "las urgencias" del Gobierno para introducir las lenguas cooficiales en el próximo Pleno del Congreso responde "al pago" al independentismo. Asimismo, la portavoz popular ha revelado que ni siquiera se les ha informado de cómo se aplicará en la práctica esta medida.