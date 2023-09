Así fueron los comienzos en redes sociales de Malbert, el polémico 'youtuber' comentarista de los famosos

Si hay un youtuber en España que separa a las masas, ese es Malbert. A sus 29 años, se ha convertido en una de las figuras más odiadas por sus opiniones y más aplaudidas por su sinceridad.

Desde YouTube, Twitter o Instagram, no se corta nunca a la hora de denunciar y criticar lo que no le gusta del mundo del postureo o la canción. Ahora, además, tiene dos pódcast para enfrentarse directamente a los famosos que tanto cuestiona.

¿Quién es el 'youtuber' Malbert?

Nacido el 14 de enero de 1994, Malbert es uno de los creadores de contenido que más deja su vida personal al margen. Interesado en que no le reconozcan como influencer, solo ha revelado que creció a las afueras de Barcelona.

Tras el colegio, se licenció en Diseño Gráfico e intentó, hasta en tres ocasiones, empezar a formarse en el mundo de la interpretación. Tras ser rechazado, comenzó su canal de YouTube en 2015 bajo el nombre de La Potra.

Hablando siempre de música, Eurovisión o reaccionando a canciones, su carrera despegó con la llegada de Operación Triunfo 2017. Sus redes sociales se llenaron de comentarios despiadados de todos los concursantes, ganando seguidores que compartían sus opiniones y recibiendo cientos de críticas de quienes estaban en contra.

Así, comenzó una carrera polarizada en la que muchos artistas y creadores han expresado su disgusto por el tipo de reacciones que genera. Él, por su parte, siempre ha defendido que sus palabras son parte de la profesión.

"Yo hablo de gente que es personaje público", explicó en un encuentro con el 20minutos: "Es como si yo ahora me victimizo por lo que me dicen o me critican. Si no te gusta, te vas a otro oficio. Si no eres capaz de gestionarlo, no te metas. Hay que ser consecuentes".

En ese momento, 2020, ya vivía completamente de las redes sociales y publicaba su segundo libro. Tras sacar No me insultes, gilipollas, escribió otro llamado Puto amor. También participó como colaborador en Sobreviviré, el programa de Mtmad presentado por Nagore Robles.

Ahora, con 428.000 suscriptores en YouTube y 332.000 seguidores en YouTube, trabaja como presentador de dos pódcast con Pódimo. Uno sobre Eurovisión, llamado La Red Room, y otro en honor a su conocida sección de Influmierders, Querido Hater, donde enfrenta a los creadores a sus peores polémicas.

Las polémicas de Malbert

Sus palabras contra los miembros de la academia de OT le llevó varios enfrentamientos en Twitter con concursantes como Cepeda. No obstante, no es el único programa con el que ha tenido problemas.

En 2021, el colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti, plagió su sección de Influmierdes y la llamó Influheces. Allí destapó a Anabel Pantoja por vender joyas de Aliexpress. A su vez, Malbert señaló que Frigenti hacía lo mismo.

Además, esta última edición del Benidorm Fest su nombre ocupó cientos de titulares después de que una información asegurara que Malbert había sido el elegido de comentar el festival para TikTok.

En Twitter alzaron la voz en contra de esta decisión, que pensaba que había tomado RTVE, porque muchos aseguraron que es demasiado cruel con todas las propuestas en un espacio donde se debería celebrar la música y la diversidad.

Un enfado que, además, justificaron en una entrevista que realizó a uno de los participantes, Aritz, en el que le animó a criticar la canción de su compañero Agoney. "Me parece satánica", aseguró. "Te destroza hasta el infierno", remató Malbert.

Finalmente, se reveló que había sido la compañía de TikTok quien le quería en su equipo para impulsar el contenido de Eurovisión. Una decisión que, realmente, no es necesaria, pues durante esta época Malbert ya usa todas sus redes sociales y su pódcast para dejar clara su opinión.