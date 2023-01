Incendio en el Benidorm Fest a pocos días de celebrarse. Aritz Aren, uno de los artistas que actuarán en el concurso, ha hecho unas declaraciones controvertidas en las que critica las propuestas de dos de sus compañeros, Agoney y Blanca Paloma.

Durante una conversación en el podcast La Red Room, el joven bailarín ha dicho claramente lo que opina del resto de temas contra los que compite. "Me gustan los temas, yo pensaba que no me iban a gustar, pero todos no. Como bailarín, sí que veo temas bailables, pero no veo que el artista vaya a poder defender eso", expresó ante el creador de contenido Malbert.

El entrevistador insistió sobre Quiero arder, la propuesta del canario surgido de OT, y, aunque al principio no quiso mojarse, al final Artiz dio su sincera opinión: "Esto no se puede decir porque estamos a 10 días", titubeó, para luego decir: "No me encanta. Creo que el estilo de Agoney no es el que suelo escuchar. Me parece una canción satánica, pero al final es un poco su concepto. No es la canción que yo escucharía en mi casa".

Aritz se atrevió también a cargar contra otra compañera, Blanca Paloma: "Ha cogido una canción movida sabiendo que ella... Hay como mucha base pero no veo... ¿Se quedará en medio haciendo qué?", preguntó al aire, no muy convencido de la propuesta de la única artista que repite este año en el concurso.

Así será las semifinales

RTVE presentó hace unos días desde Torrespaña la distribución de los 18 artistas que competirán en las dos semifinales del Benidorm Fest 2023, que tendrán lugar los próximos 31 de enero y 2 de febrero para lograr una plaza en la gran final que les conducirá al Festival de Eurovisión.

De este modo, en la primera de las semifinales participarán Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.

En la segunda semifinal actuarán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderlan y Vicco.