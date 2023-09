Luc Loren y Malbert se enzarzan en un duro enfrentamiento sin pelos en la lengua: "Solo tú me llamas la garrapata de Dulceida"

Ha vuelto Querido Hater, el pódcast con el que Malbert enfrenta a sus entrevistados a sus peores críticas. El primer invitado de la segunda temporada ha sido Luc Loren, un influencer cuyo mayor crimen es "ser amigo de Dulceida".

El también DJ despegó en redes sociales tras empezar a trabajar como fotógrafo con Dulceida, muy a los inicios de su carrera. Desde entonces, él defiende haber creado su propio contenido y su propio espacio. No obstante, Malbert difiere.

"¿Cómo te tengo que llamar? ¿El amigo de Dulceida o ya has conseguido nombre propio?", empieza los primeros dos minutos de la entrevista que ya están recorriendo todas las redes sociales.

💥BOOOOOM💥 primer programa de la segunda temporada de #QueridoHater donde se tocan temas MUY FUERTES, polémicas que han destrozado carreras y muchos zascas...





Loren no ha apreciado para nada el ataque. "Yo soy 'amigo de' y a mucha honra, pero todo lo que he conseguido lo he ganado con mi talento", ha declarado muy seguro: "Me da igual que digas que soy amigo de Dulceida, pero parece que me ha puesto un piso o un sueldo por no hacer nada".

"Solo tú me llamas la garrapata de Dulceida", se ha quejado también. Además, ha vuelto a defender su valor: "Evidentemente, su fama me benefició, pero es que mi talento a ella también".

Unas declaraciones que no le han servido a Malbert, por lo que Luc ha tenido que pedirle que deje de "restarle valor" a lo que hace por tener "una amiga famosa".

uffff la gracia que me ha hecho este momento por favor 😭

El mal rollo se ha hecho evidente durante muchos trozos de la entrevista, sobre todo, cuando han alcanzado uno de los temas más polémicos para Luc Loren: su amistad con las hermanas Pombo.

En otra entrevista, Loren defendió su cercanía con Marta y María Pombo, a pesar de que sean de ideología opuesta a la suya. Para muchos, la defensa de Luc del colectivo LGTB choca con su apoyo a ellas.

Malbert le ha acusado de "blanquear personas" cuyo "discursos afectan al colectivo" y Loren ha vuelto a reiterar que tiene "la certeza de que no quieren nada malo para el colectivo".

"Las Pombo no son fascistas" #QueridoHater viene calentita esta temporada...





Para Loren son "hipótesis" sus sentimientos en contra de la comunidad LGTB y para Malbert es una certeza. "¿Qué son de derechas? Sí", admite Luc: "Yo te digo que las Pombo no son fascistas".

Para Malbert, la última polémica de Marta Pombo, en la que se refería a unas bermudas como una prenda de "marimacho", es una prueba de que están arraigadas en un comportamiento homófobo.

"Para ella no había nada de maldad en esa expresión que está tan arraigada", ha defendido: "Culpamos a las personas y hay que culpar a la sociedad por los cánones que nos han impuesto".

"Después de eso habrá aprendido, seguro que no lo vuelve a decir", ha concluido, asegurando que era "mejor para ella" no disculparse porque es malo entrar al trapo tras la situación de depresión que pasó. "No pasas ni una Malbert", se ha lamentado Loren.