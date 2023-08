Marta Pombo: "Llevo muy mal que hablen de mi aspecto físico, me hace sentir muy insegura"

Marta Pombo es la hermana pequeña de María Pombo, y como ella, influencer. También coincide con María en que ambas están viviendo su primer verano como madres de una niña. La de Marta, Matilda, es fruto de su unión con el dentista Luis Zamalloa, con el que anuncia boda para dentro de poco, de hecho acaba de celebrar la despedida de soltera. María dio a luz en junio a Vega, y ya era madre de Martín, de dos años.

Marta acudió al estreno de la película Barbie, donde dio una entrevista a la revista Hola, en la que hablaba de su hija y también de las críticas que ha recibido en las redes. Las últimas tienen que ver con el hecho de que dijera que unas bermudas que se probó eran para un "marimacho".

Marta dice que de existir un universo perfecto, el suyo sería "un mundo sin hate y sin envidia. Todo eso destruye". La menor de las Pombo asegura recibir muchas críticas en las redes sociales, aunque elude calificar así lo sucedido por su comentario sobre las citadas bermudas: "Para mí, no fue polémica, porque no le di importancia. Simplemente, dije que nunca había usado bermudas, y me las puse y que quedaban de locos".

Y añade: "Creo que buscan excusas para criticar, hacerte sentir inferior y para que te vaya mal".

Marta admite que ha pedido ayuda profesional para asumir estos comentarios nocivos. "Sí, claro. Es algo que llevo muy mal, sobre todo cuando hablan de mi aspecto físico. Me hacen sentir muy insegura.

De sus hermanas, María y también Lucía, piloto de profesión, dice que la que más críticas recibe es María. "Sin duda. Pero ella es muy fuerte, yo soy más débil".

Lo que hace realmente feliz a Marta es la pequeña Matilda, de nueve meses. "Es mi debilidad. Es insuperable y se me cae la baba con ella". Y añade que le gustaría repetir maternidad, aunque más adelante, "para darle espacio a Matilda".

También habla con cariño de Vega, su sobrina, hija de María, a la que califica de "rica". Cuenta que "en mi papel de tía soy más sinvergüenza, hago más maldades. En cambio, como madre soy más protectora".

Marta prepara boda con Luis Zamalloa para dentro de unos meses. Mientras, disfruta del norte con su hija y la playa.