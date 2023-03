El 'influencer' Luc Loren habla sobre su amistad con María Pombo y la defiende: "Se la tacha de facha y no es fascista"

El influencer Luc Loren ha acudido al pódcast de Animales Humanos como parte de la promoción de Sobrevivir a las redes, la nueva docuserie de Prime Video. En esta entrevista, se ha mojado sobre el mundo de redes sociales y sus reinas: Dulceida y María Pombo.

El también DJ ha reconocido con orgullo que siempre será conocido como "el amigo de Dulcieda". Sin embargo, eso no le impide tener una buena relación con el resto de compañeras.

Ibai, el presentador, y mucha gente en redes en las últimas horas se han sorprendido al escuchar sus palabras sobre María Pombo, a quién también la considera buena amiga.

"¿Qué hace una persona de izquierdas llevándose con María Pombo?", ha reconocido él mismo en el encuentro, consciente que su defensa de los derechos LGTB choca con la ideología de las hermanas.

Para Loren, es el "ejemplo de que una sociedad mejor es posible": "Opinamos distinto y somos amigos", ha reiterado: "Hemos nacido en este mundo, hemos compartido cosas y opinamos distinto".

Eso sí, ha confesado que, en una ocasión, junto con Alba, la exmujer de Dulceida, se enzarzaron en un tenso debate donde también estaban Maria G de Jaime y su marido Tomás.

"No estábamos de acuerdo, pero no acabamos enfadadas, seguimos siendo amigos. Ese es el objetivo", ha añadido: "Se las tacha de fachas y no son fascistas, no pretenden vulnerar los derechos de nadie".

Precisamente, Marta Pombo mostraba su enfado hace unas semanas con Telmo Trenado por tacharla de ser de extrema derecha. Una posición que mucha gente asume en internet y que ellas quieren seguir negando.

"A lo mejor con el círculo de María bombo no me llevaría bien", ha reconocido Luc Loren, consciente de que vienen de un mundo muy conservador: "Pero son gente encantadora y a mí me han mostrado mucho respeto".