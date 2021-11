Sin pelos en la lengua, aunque con sus propios límites, Malbert (Barcelona, 1994) se ha ganado un puesto entre los youtubers más seguidos del país. En sus vídeos, que se cuentan por miles de reproducciones, la potra analiza, a su manera, a los jóvenes artistas españoles que intentan ocupar un lugar en la música y a los, citamos literal, "influmierders" que, según él, copan las redes sociales. Ahora presenta orgulloso su segundo libro, en el que sabe reírse de sus propios fracasos amorosos.

En general, ¿el amor es una mierda? Bajo mi experiencia, sí. Puede ser muy maravilloso, pero en el amor la suerte nunca ha estado de mi parte, así que mi conclusión es que es una puta mierda.

¿Las desgracias ajenas llaman más la atención o divierten más? ¡Espero que sea así, porque de alguna manera tendré que monetizar tanta desgracia continua!

¿Ligaba más cuando era anónimo? No. Ligo más ahora, pero es otro tipo de acercamiento. Uno que no me interesa y que me da bastante pereza. Hay un debate interno: yo agradezco que mi profesión pueda llegar a tener un punto de atractivo, pero yo soy algo más que un youtuber o que alguien que critica o insulta. Es más, en mi vida personal no estoy todo el día así, así que, si te acercas por eso, ya puedes coger la puerta e irte. Cuando en Tinder me reconocen y me dicen: 'hola, Potra', bloqueo directamente. Antes ligaba, sí, pero de una forma más natural y menos impostada que ahora. Está complicada la cosa.

"Me ha costado lo mío triunfar, llevo seis años dando por saco en internet"

Ese comentario es muy de famoso. Es que yo pienso: 'si fuera Beyoncé, pues habría cuartos que sacarme'. Pero a ver, ¿qué vas a sacar de mí, una cena en el Goiko? Pregunto.

¿Cree que muchos se llevarán, aun hoy en día, las manos a la cabeza por el lenguaje que usa? No es mi culpa la ignorancia de la gente. Si yo hubiera querido ganar más dinero, no habría llamado a mi primer libro No insultes, gilipollas ni al segundo Puto amor. Soy consciente de que tengo un target muy joven y habrá padres que digan que este lenguaje les da miedo, porque puedan pensar no es correcto o educativo. Bueno, primero léelo y, después, opina. Yo puedo perder las formas, pero no el discurso. Y creo que en él hay mucha verdad. Si tú quieres ser un ignorante y no quieres ver más allá de un insulto o tu capacidad unineuronal no te permite leer entre líneas, no es mi problema. Pero, al menos, intenta leer. Y al que no le guste, que se joda.

Le han acusado de intrusismo en el mundo de la escritura. ¿Cree que lo hay también en su campo, el de los youtubers? Gente sin talento hay en todos oficios, pero, tarde o temprano, eso se acaba. Para estar en mi profesión, creo que hay que ser muy inteligentes a la hora de elegir proyectos. A mí me ha costado mucho llegar donde estoy, pero puedo decir con la boca llena que todo me lo he currado yo. A mí, en la vida me ha editado nadie un vídeo o me han escrito un capítulo de mis libros. Todo lo elijo yo de principio a fin. Y creo que eso, al final, tiene su recompensa. Hay mucha gente que se cree que esto es superfácil y se mete en esto. Y triunfan, pero es un triunfo a corto plazo, porque ni valoran ni respetan su profesión. Yo sí la valoro, porque para eso he trabajado duro. Si no lo hago yo, no lo hará nadie.

"Hay insultos que creo que rozan el mal gusto, pero yo siempre critico o doy una opinión con una base detrás"

¿Le ha costado triunfar? Me ha costado lo mío, porque llevo seis años dando por saco en internet. No sé si tengo éxito o no, porque es relativo, pero sé que he llegado a donde estoy solo gracias al esfuerzo, al trabajo y a la constancia.

¿Se siente orgulloso de sus polémicas? ¿Cómo no lo voy a estar? Yo busco las movidas. Por lo tanto, si las consigo, orgulloso tengo que estar.

A veces le acusan de herir con sus palabras. Yo no critico al reponedor del Mercadona, yo hablo de gente que es personaje público. Es como si yo ahora me victimizo por lo que me dicen o me critican. Si no te gusta, te vas a otro oficio. Si no eres capaz de gestionarlo, no te metas. Hay que ser consecuentes.

"Hablar de los 'influmierders' es algo que disfruto, porque me parecen una escoria humana y es algo que a la gente le encanta"

¿Se pone límites? Obviamente. Hay insultos que rozan el mal gusto, pero yo siempre critico o doy una opinión con una base detrás. Algunos sí son gratuitos, no te lo voy a negar, pero detrás suele haber un argumento. Si les gusta bien y si no, también.

Despierta amor y odio a partes iguales. Sí, no hay término medio. Es más, los que me odian, cuando consumen algún tipo de contenido mío, terminan amándome. Por lo tanto, los que me odian simplemente es gente o con mal gusto o ignorante, pero no pasa nada.

El 'youtuber' Malbert. JORGE PARÍS

¿Operación Triunfo 2017 marcó un antes y un después para su éxito en Youtube? Totalmente. Jamás voy a renegar de ello y estoy muy agradecido a ese formato. Me encantó vivir aquella época.

¿Con Cepeda y Ana Guerra todo bien? Habría que preguntárselo a ellos, porque creo que por su parte no hay nada bien conmigo, pero no pasa nada, gente con mal gusto hay en todos los lados.

"La caída, si se produce, me dolerá, pero hace tiempo que tengo las rodilleras puestas"

¿Cómo se podría arreglar? Hay que ser inteligente. Si hay un gilipollas pintado como yo hablando de ti y que tiene visibilidad, aprovéchalo. Es publicidad para ti. ¿Que no sabes encajar una crítica? Pues vete a trabajar al Mercadona.

¿Qué temas le funcionan más en Youtube? Hablar de los 'influmierders' es algo que disfruto, porque me parecen una escoria humana y es algo que a la gente le encanta. Amo despotricar de estos engendros del mal. Son vergüenza ajena 24/7.

Pero usted tiene cierto grado de influencia sobre otros, por su trabajo. Sí, pero no me gusta considerarme influencer por culpa de ellos, que han demonizado la profesión y el nombre. También muchos medios de comunicación, que muchas veces aprovechan cualquier desliz de un influencer para manchar la profesión. Siempre le dan más visibilidad a las noticias negativas sobre ellos. No me gusta llamarme influencer porque yo trabajo, no me toco los cojones.

"Las redes son una herramienta muy potente. Te pueden joder la vida tranquilamente"

¿Se puede vivir bien de esto? Sí, pero me ha costado muchas horas sin dormir. Y sé que, tarde o temprano, esto se va a acabar. Hay que aprovechar el momento, pero sin despegar los pies de la tierra. Pero a mí no se me van a caer los anillos por trabajar de cualquier cosa.

¿Y está preparado para esa caída? ¿Pero qué caída? Yo sé lo que es la precariedad laboral, qué menos que valorar todo esto. La caída, si se produce, me dolerá, pero hace tiempo que tengo las rodilleras puestas.

¿Qué opina de la fuerza de las redes sociales? Son una herramienta muy potente tanto para bien como para mal, pero creo que es muy necesaria. Te pueden joder la vida tranquilamente, aunque tampoco te la joden gratuitamente. Sé que hay gente que está en contra de la cultura de la cancelación, pero es que no te cancelan gratuitamente. ¡Mira como a mí no me sacan nada! Si te pones cincuenta máscaras y vendes un personaje que no eres, en cuanto sacas la patita te cancelan. No es difícil hacer las cosas bien.

¿Quién es realmente Malbert? ¿Se diferencia mucho la persona del personaje? ¡Me da mucha rabia esta pregunta! Personaje, Dora la exploradora o Bob Esponja. Yo no. Sí que es cierto que la gente se piensa que yo voy por la calle diciendo "viva la Potra", y no. En mi intimidad soy una persona bastante borde, seca, insulsa y seria, pero sí que es cierto que desde pequeño llevo un showman. Lo que hay de mi persona delante de cámara también hay detrás, pero cuando veo el pilotito rojo me vengo arriba.

"He rechazado proyectos como un programa en Netflix y otros tres o cuatro en otras cadenas, porque no es mi objetivo estar en televisión"

¿Ha tenido que ir al psicólogo a raíz de hacerse famoso? Sí, porque hay muchas cosas que, aunque han ido escalonadas, se escapan muchas veces a mi entender. A veces no me siento realizado, y lo hablo con mi psicóloga. Necesito entender la realidad para mantener los pies en el suelo y ver cómo la gestiono.

Colabora en programas de televisión. ¿Le da miedo ese salto? ¡Qué va! He rechazado proyectos como un programa en Netflix y otros tres o cuatro en otras cadenas, porque no es mi objetivo estar en televisión, solo aprender del medio. Hay gente que quiere acaparar mucho, pero eso luego se nota.

¿Y el paso a participar en un reality? Depende. Depende del formato, de la productora, de la cadena... Me han ofrecido cosas, y, de momento, las he rechazado. Habría que contemplar muchas cosas, y yo por cuatro euros no me muevo. A mí se me paga bien, que yo sé lo que valgo. No cierro puertas, pero tampoco las tengo abiertas de par en par.