Acusan a Malbert de tener cuentas falsas en Twitter para supuestamente acosar a concursantes del Benidorm Fest

El influencer Malbert, presentador de un pódcast sobre Eurovisión llamado La Red Room, está en boca de todos desde que hace unos días se anunciara que él iba a ser uno de los elegidos para comentar el Benidorm Fest desde TikTok.

Muchos criticaron a RTVE por elegir al polémico creador de contenido, conocido por tener opiniones muy extremas en contra de algunos de los participantes, y la corporación rápidamente negó tener nada que ver con esta decisión.

La cadena aseguró que no tenía constancia de esta decisión y señaló a la red social como responsable. Sin embargo, parece que TikTok tampoco iba a mencionarle como comentarista oficial, solo le señaló como una de las cuentas más influentes a la hora de tratar el tema.

Yo entiendo que mi contenido o mi forma de gestionarlo pueda gustar o no, ahí no entro. Pero lo que es indiscutible es que hace años que mi cuenta es de las que más impacto tiene a nivel mundial respecto a #Eurovisión. 😘 pic.twitter.com/NvwulU56WZ — MALBERT (@ItsMalbert) January 23, 2023

Como sea, fueron muchas voces las que se alzaron en contra de Malbert. Entre ellas, la del periodista Noé Guzman. Desde entonces, el también especialista a Eurovisión, se ha hecho muy viral por asegurar en su Twitter que supuestamente Malbert había intentado que le despidiesen, filtrando información que había obtenido a través de una cuenta falsa.

Hace unos días tuve una gresca con cierto influencer al que considero de lo más mezquino y tóxico de las redes. Ese conflicto me tenía absorbido porque soy muy intensa y por eso bajé la guardia y no vi la que se venía. — Noé Guzmán (@n_guzman) January 23, 2023

Según ha revelado, es posible que Malbert se escondiera detrás de una cuenta llamada Ume Matzusaka, un personaje de Shin Chan. Con este perfil falso se encontraba dentro del círculo de mejores amigos en Twitter del periodista y habría capturas para enviarlas a su empresa y destapar "graves acusaciones".

El correo desde el que se envió es mapimapimapi2@gmail.com y el mensaje en cuestión decía lo siguiente: pic.twitter.com/nmMA4xqV5F — Noé Guzmán (@n_guzman) January 23, 2023

Guzman ha asegurado que ha investigado y ha encontrado pruebas de que Malbert se encuentra detrás de este perfil, que tenía cientos de comentarios vejatorios a otros concursantes del Benidorm Fest.

Aunque no ha mostrado las pruebas, son muchos los que han creído esta acusación, ya que la cuenta se dedicaba a insultar a Agoney, uno de los participantes que es ampliamente sabido que no es del gusto de Malbert.

La verdad es que no sé cómo no lo vi venir si era evidente que la cuenta de Ume Matzusaka era literalmente una cuenta de hate a Agoney y Malbert está tan obsesionado con él como para marcarse un xokas. — 𝕶𝖆𝖕𝖕𝖆𝖝𝖝 (@kappaxx97) January 23, 2023

Además, Luna Ki, concursante del año pasado, ha querido confirmar la acusación, asegurando que hay varias cuentas que se dedican a extender hate y que están todas unidas al número de teléfono de Malbert.

las cuentas con las que me acosaba estaban asociadas a su número de teléfono XD así lo pillamos! — 🫧LUNA zocolsKi🌈 (@LUNAKI) January 24, 2023

Desde entonces, más de cinco perfiles conocidos por su relación con Eurovisión han sido desactivados y muchos han supuesto que todos tenían que ver con el influencer que, por su parte, no ha dado ninguna declaración y ha publicado el próximo episodio de su pódcast como si nada.

La de cuentas que están volando, ¿no? pic.twitter.com/j68MHo9OxJ — Noé Guzmán (@n_guzman) January 24, 2023

También la creadora de contenido Sindy Takanashi ha hecho pública su opinión, asegurando que pensaba que la mencionada cuenta Ume Matzusaka era un bot porque, junto con otros perfiles, se dedicaba a mencionarla siempre con el mismo mensaje de odio.

negligente a mis hijos, tener problemas con las drogas y alcohol, etc. Yo SIEMPRE guardo todos los pantallazos de las cosas graves mediante un programa que verifica la existencia de los tuits así que lo tengo todo. Desde ayer varias personas han destapado que una de esas cuentas — Sindy Takanashi (@sindytakanashi) January 24, 2023

"No solo eran críticas, también difamaciones, acusaciones", ha explicado Sindy: "Es una persona que no parece estar muy bien de la cabeza y me alegro de que las personas que le tuvieran endiosado por lo menos vean ahora cómo es".

"Me consta que desde esas cuentas ha escrito también a Atresmedia y a Podimo para que me despidieran", ha asegurado: "No tiene límite, pero por lo menos ahora tengo la certeza de que era él y voy a plantearme la forma de proceder".