Agoney reacciona después de que Aritz Aren, compañero del Benidorm Fest 2023, dijera que su canción es "satánica"

Apenas quedan unos días para que comience el Benidorm Fest 2023, y sus 18 artistas canten sus canciones en directo sobre el escenario, pero ya son varios los asuntos que han dado que hablar. Y el último de ellos estalló este jueves cuando Aritz Aren dio su opinión sobre los temas de algunos compañeros.

El cantante valenciano acudió a La Red Room, pódcast de Malbert en Podimo, y no se mordió la lengua al hablar de sus competidores en el concurso que servirá de preselección para Eurovisión 2023.

El también tiktoker, que se presenta al certamen con Flamenco, aseguró que le gustan los temas de sus compañeros, aunque no todos. Por ello, el presentador le preguntó directamente: "Entre tú y yo, ¿a ti la canción de Agoney te gusta?".

Tras reírse, titubear y casi no revelarlo, aseguró que no le encanta: "El estilo de Agoney no es el que suelo escuchar". "Me parece una canción satánica, pero al final es un poco el concepto", añadió. "A lo mejor es que, con la puesta en escena, de repente llama mucho la atención. No sé lo que tiene preparado. Pero sí es verdad que no es la canción que yo escucharía en mi casa".

Y esta opinión también la extrapoló a Blanca Paloma: "Me gusta Eaea, pero me pasa un poco lo mismo, que Blanca Paloma ha cogido una canción movida sabiendo que ella... Pues no... Hay como mucha base, ¿no? Y ella se queda en medio... ¿Haciendo qué?".

Rápidamente, sus declaraciones se viralizaron y llegaron a oídos de Agoney, que no dudó en responder. Sin embargo, el extriunfito decidió tomárselo con humor.

El cantante canario, que se presenta al Benidorm Fest 2023 con Quiero arder, publicó un gif de la película Este chico es un demonio en la que el protagonista aparece saludando y riéndose mientras viste un disfraz de diablo. Junto a la imagen, escribió el emoji de un corazón ardiendo, parece que en alusión a estilo "satánico" que le atribuyen a su canción.